Cyclisme: endeuillé, Pogacar forfait pour Liège-Bastogne-Liège

Endeuillé par la perte de sa belle-mère, Tadej Pogačar ne prendra finalement pas le départ de Liège-Bastogne-Liège ce dimanche. Le tenant du titre restera auprès de Urška Žigart, sa compagne.

Tadej Pogačar ne défendra pas son titre. Vainqueur de la Doyenne en 2021, le double vainqueur du Tour de France est rentré en Slovénie ce jeudi pour soutenir Urška Žigart (25 ans), sa compagne et cycliste professionnelle, endeuillée par le décès de sa mère. Présent sur la Flèche wallonne mercredi, Pogačar devait initialement prendre le départ de la Doyenne malgré le deuil. C’est finalement l’intéressé, qui sur son compte Instagram, a annoncé la nouvelle : "Je ne serai malheureusement pas au départ de Liège-Bastogne-Liège demain pour défendre mon titre. Ces derniers jours ont été difficiles mais je tiens à remercier tout le monde pour sa compréhension.” Pogi en a également profité pour remercier le manager de son équipe, Mauro Gianetti, ainsi que l’ensemble du Team UAE pour leur “soutien dans cette situation.”

Troisième en 2020 et vainqueur en 2021, Tadej Pogačar faisait une nouvelle fois partie des prétendants à la victoire à Liège, aux côtés de Julian Alaphilippe, Wout van Aert et Alejandro Valverde. Amputé de son leader slovène, le Team UAE pourra compter sur Marc Hirschi, second en 2020, et l’Américain Brandon McNulty, appelé pour suppléer Pogačar.