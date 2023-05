Cyclisme: Jan Polanc, équipier de Pogacar, arrête sa carrière 31 ans pour un problème cardiaque

Le coureur slovène Jan Polanc, équipier de Tadej Pogacar au sein de l'équipe UAE-Team Emirates, a mis un terme à seulement 31 ans après qu'un problème cardiaque a été détecté.

Le Slovène Jan Polanc, équipier de son compatriote Tadej Pogacar, met fin à sa carrière de cycliste professionnel après la découverte cet hiver de "problèmes cardiaques", a annoncé son équipe UAE lundi. Agé de 31 ans, Polanc, vainqueur de deux étapes du Giro en 2015 et 2017, et ancien porteur du maillot rose en 2019, a passé "des examens de routine" cet hiver qui ont révélé le problème dont la nature n'a pas été spécifiée.

"Les risques étaient plus importants que les bénéfices"

"Après de nouveaux examens, il a été décidé que les risques associés à la pratique du sport de haut-niveau étaient plus importants que les bénéfices", a indiqué son équipe dans un communiqué.

Polanc n'avait pas encore couru cette saison et arrivait en fin de contrat à l'issue de l'année. "Ce n'est évidemment pas la manière avec laquelle j'espérais arrêter ma carrière mais quand je regarde en arrière, je suis heureux, a déclaré le coureur dans le communiqué. Je suis dans le cyclisme professionnel depuis 10 ans, avec UAE Team Emirates depuis le tout début de ma carrière et j'ai partagé des moments incroyables avec eux. J'espère continuer dans cette famille dans une certaine mesure sur la route à venir. J'attends avec impatience l'avenir car il y a beaucoup d'autres belles choses qui se passent dans ma vie en ce moment et je suis très reconnaissant pour cela et pour tout ce que nous avons déjà accompli."

"Dans le cas de Jan, nous avons passé de nombreux mois à demander conseil à notre équipe médicale et à certains des meilleurs spécialistes du monde et la décision finale a été prise qu'il était temps d'arrêter pour le bien de sa propre santé, a précisé Mauro Gianetti, patron de l'équioe. Jan a été un atout pour notre équipe depuis le début et nous sommes très fiers de ce qu'il a accompli avec nous au fil des ans. Notre équipe et notre organisation sont en constante expansion et nous espérons que nous pourrons travailler à trouver un nouveau rôle pour Jan à l'avenir.