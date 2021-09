Cyclisme: la date de Paris-Roubaix 2022 décalée à cause de la présidentielle

L’édition 2022 du Paris-Roubaix est officiellement décalée d’une semaine en raison du premier tour de l’élection présidentielle. La reine des classiques, qui se déroulera le 17 avril prochain, entraîne la reprogrammation de l’Amstel Gold Race.

Paris-Roubaix changera (encore) de date en 2022 et reculera d'une semaine en raison du premier tour de l'élection présidentielle française, prévu le 10 avril, a annoncé mercredi la société ASO qui organise la grande course cycliste. La "reine des classiques", qui aura lieu le dimanche 17 avril 2022, prendra la place de la classique néerlandaise l'Amstel Gold Race, laquelle se tiendra le 10 avril.



"Cette solution a pu être trouvée grâce au concours et à l'esprit de conciliation de Leo van Vliet, directeur de l'Amstel Gold Race, ainsi que de l'Union cycliste internationale (UCI)", a déclaré Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, qui a remercié "chaleureusement" l'organisateur néerlandais.



"Quand Christian Prudhomme m’a demandé si je serais prêt à changer les dates avec celles de l’Amstel Gold Race le 17 avril, j’ai tout de suite compris son problème. Qui suis-je pour ne pas faire preuve de compréhension lorsque la plus grande organisation cycliste du monde te demande de l’aider pour une fois", a de son côté réagit Leo van Vliet, le directeur de l’Amstel Gold Race.

L’édition 2021 met les femmes à l’honneur

L'ordre des classiques printanières est bouleversé depuis 2019. Après les annulations ou reports de l'an passé en raison de la pandémie, Paris-Roubaix, jadis appelée la "Pascale" (à cause du dimanche de Pâques), a dû être déplacée cette année d'avril à octobre.

La 118e édition de Paris-Roubaix, qui se double pour la première fois d'une version féminine (samedi), est programmée ce dimanche 3 octobre sur 259 kilomètres.