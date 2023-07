Cyclisme: Miguel Angel Lopez suspendu par l'UCI pour une "potentielle violation des règles antidopage"

L'UCI annonce ce mardi la suspension provisoire de Miguel Angel Lopez, "pour usage et possession d'une substance interdite dans les semaines précédant le Tour d'Italie 2022". Renvoyé par Astana en fin de saison dernière, il devait participer aux Mondiaux avec la Colombie.

Les déboires de Miguel Angel Lopez ne sont pas encore terminés. Après avoir été renvoyé par Astana en décembre pour ses liens avec Marcos Maynar, médecins poursuivi en Espagne pour trafic de médicaments, le grimpeur colombien est désormais suspendu par l'UCI, comme annoncé par l'instance ce mardi dans un communiqué.

"Sur la base d'une investigation menée par l'International Testing Agency (ITA), incluant les preuves obtenues auprès des autorités policières espagnoles (Guardia Civil) et de l’Organisation Nationale Antidopage espagnole (CELAD) dans le cadre de l'enquête menée sur le Dr Marcos Maynar, l'UCI a notifié aujourd'hui Miguel Ángel López d’une potentielle violation des règles antidopage (VRAD)", écrit l'Union Cycliste Internationale.

Une suspension provisoire, pour "usage et possession d'une substance interdite"

L'UCI évoque aussi un "usage et possession d'une substance interdite dans les semaines précédant le Tour d'Italie 2022" après "informations et de matériel founis par l'ITA le 26 juin et le 7 juillet 2023". Miguel Angel Lopez est ainsi suspendu provisoirement, "dans l'attente de la décision finale".

Le coureur de 29 ans avait été arrêté le 22 juillet 2022 à l'aéroport de Madrid pour être entendu en tant que témoin dans une affaire de dopage et avait ensuite été provisoirement suspendu par la formation kazakhe, qui l'a donc définitivement écarté quelques mois plus tard.

Il avait bien rebondi en Colombie et devait participer aux Mondiaux

Troisième du Giro et de la Vuelta en 2018, Miguel Angel Lopez avait rebondit cette année dans la Team Medellin-EPM, en troisième division, avec laquelle il avait notamment écrasé le Tour de Colombie (8 étapes remportées sur 9) et décroché le titre national sur le contre-la-montre.

Un rebond si impressionnant qu'il avait été convoqué pour disputer les prochains Mondiaux de cyclisme sur route à Glasgow en Ecosse du 5 au 13 août. Mais la Colombie devra donc lui trouver un remplaçant.