Tour de France: la réponse de la ministre des Sports aux insinuations de dopage contre Vingegaard

Invitée de France Info ce mercredi, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a tenu à rappeler que les contrôles antidopage sur le Tour de France "sont extrêmement intenses", tandis que les performances de Jonas Vingegaard interrogent.

Amélie Oudéa-Castéra se veut confiante quant au dispositif antidopage mis en place sur le Tour de France. Alors que des suspicions entourent les performances de Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, la ministre des Sports a tenu à se montrer optimiste ce jeudi lors d'un entretien pour FranceInfo.

Mardi, Jonas Vingegaard a écrasé le chrono de 22,1 kilomètres sur le Tour de France en repoussant Tadej Pogacar à une minute 38 et le troisième Wout Van Aert à deux minutes 51. Mercredi, le Slovène a connu une défaillance, là où le leader de la Jumbo-Visma a définitivement tué le suspense en vue de la victoire finale dans les pentes du col de la Loze.

"Tout est fait pour que la question du dopage reste très loin de nous"

"J'ai plutôt entendu les coureurs dire que les performances étaient ahurissantes mais sans scepticisme ni défiance. Pogacar a un coup de moins bien, c'est plus difficile, a noté Oudéa-Castéra. Il y a eu cette performance dans le contre la montre incroyable de Vingegaard. Aujourd'hui, l'intensité des contrôles antidopage est extrême par une entité indépendante, l'ITA (International Testing agency). Il y a depuis une semaine et a fortiori pour le maillot jaune, des contrôles qui sont extrêmement intenses, y compris pour Vingegaard et Pogacar."

Ce mercredi, à une heure du départ de l'étape, les formations Jumbo-Visma et UAE Emirates ont été visées par un contrôle inopiné. "Il y a des contrôles urinaires, sanguins mais aussi des vélos aux rayons X pour vérifier qu'il n'y a pas d'éléments de mécanique ou de moteur, a détaillé Oudéa-Castéra. Tout est fait pour que la question du dopage reste très loin de nous. Christian Prudhomme m'a donné l'assurance de la qualité et l'intensité de ce dispositif antidopage, qui est irréprochable sur le Tour de France. Je ne vais pas préjuger des résultats."