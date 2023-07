Tour de France: "Je ne prendrais rien que je ne donnerais pas à ma fille", assure Vingegaard au sujet des accusations de dopage

Alors qu’il survole les débats sur cette troisième semaine du Tour de France, Jonas Vingegaard s’est encore vigoureusement défendu, ce mercredi à l'arrivée de la 17e étape, contre les accusations de dopage à son encontre.

Jonas Vingegaard n’a pas échappé à une nouvelle question sur le sujet. Alors qu'il domine outrageusement le Tour de France, avec désormais 7'35" d'avance sur Tadej Pogacar, et que les sceptiques sont de plus en plus nombreux concernant ses performances, le Danois s’est encore défendu de tout recours à des produits dopants.

"Je comprends que c'est difficile de faire confiance au cyclisme avec ce qui est arrivé dans le passé. Mais je peux vous le dire la main sur le cœur: je ne prends rien et je ne prendrais rien que je ne donnerais pas à ma fille de deux ans", a assuré Vingegaard ce mercredi.

"Je comprends tout à fait les questionnements à ce sujet à cause du passé de notre sport. C'est même bien d'être sceptique car sinon cela se reproduira", avait déjà déclaré le Danois en conférence de presse dimanche dernier.

"C'est vrai que nous allons vite, plus vite même qu'eux, avait-il ajouté en référence à des champions du passé convaincus de dopage. Le matériel, la nutrition, l'entraînement, tout a changé et cela explique que les performances s'améliorent. Mais c'est bien d'être sceptique."

Après une performance venue d’ailleurs sur le contre-la-montre mardi, le coureur de la Jumbo-Visma a encore un peu plus assommé cette 110e édition de la Grande Boucle sur les terribles pentes du col de la Loze ce mercredi en arrivant avec plus de cinq minutes d’avance sur Pogacar, deuxième du général.

"Évidemment, les questions ne sont pas illégitimes sur les différents soupçons, a admis Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, sur France Info ce mercredi matin. Les contrôles sont faits par une agence indépendante, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, a poursuivi Prudhomme. L'ITA (International testing agency, NDLR) teste non seulement dans le cyclisme mais aussi dans une cinquantaine de disciplines. C'est ce que nous souhaitions autrefois lorsqu'on était englué dans les affaires, avec une agence qui teste mais pas seulement une qui s'occupe uniquement du cyclisme. Le maillot jaune est testé tous les jours, comme les vélos sont contrôlés tous les jours", a ajouté Prudhomme.

La Jumbo-Visma et UAE Team Emirates, les équipes respectives de Jonas Vingegaard et de Tadej Pogacar, ont reçu la visite d’inspecteurs antidopage ce mercredi avant le départ de la 17e étape, a rapporté le site néerlandais WielerFlits. Les coureurs ont dû se soumettre à des tests sanguins. "J'applaudis cela. Nous franchissons ainsi une nouvelle étape dans la lutte contre le dopage", s’est félicité Richard Plugge, directeur de la Jumbo-Visma, dans les colonnes de WielerFlits.