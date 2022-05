Cyclisme: Nibali, vainqueur du Tour de France en 2014, va prendre sa retraite

À 37 ans, Vincenzo Nibali a annoncé, ce mercredi à l’issue de la 5e étape du Giro, qu’il allait prendre sa retraite à la fin de la saison. Le coureur italien a remporté quatre grands tours au cours de sa carrière, dont le Tour de France en 2014.

Le peloton va perdre l'un de ses coureurs les plus emblématiques. Actuellement engagé sur le Giro, Vincenzo Nibali, 37 ans, a révélé à la télévision italienne qu'il allait prendre sa retraite à la fin de la saison, 17 ans après ses grands débuts en professionnel. Une annonce ô combien symbolique puisqu’elle survient le jour où le Tour d’Italie arrive à Messine, sa ville natale.

"Je veux annoncer que ce sera mon dernier Tour d'Italie et que j'arrêterai ma carrière à la fin de l'année, a déclaré l’actuel coureur d’Astana à la télévision italienne, dans des propos rapportés par Tuttobiciweb. Je pense que mon heure est venue. J'attendais cette étape pour l'annoncer car c'est dans cette ville que j'ai commencé à pédaler. J'ai quitté la maison à 15 ans pour le cyclisme et je pense avoir beaucoup donné à ce sport, mais le moment est venu de consacrer du temps à ma famille. Dans le futur, j'espère pouvoir faire quelque chose pour le cyclisme, mais d'une manière différente."

Vainqueur de quatre grands tours

Le polyvalent grimpeur italien s’est construit, au fil des années, un sacré palmarès. Vainqueur du Tour de France 2014, il a également remporté deux Giro (2013 et 2016) et une Vuelta (2010). En tout, il comptabilise 14 victoires d’étape sur les grands tours, auxquelles il faut rajouter, entre autres, deux Tour de Lombardie (2015, 2017) et deux titres de champion d’Italie sur route.

Passé par Liquigas, Bahrain-Merida ou encore Trek-Segafredo au cours de sa carrière, il est revenu à Astana, avec qui il a remporté ses plus belles victoires au coeur des années 2010, au début de cette saison.