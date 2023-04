Cyclisme: pas d'inquiétude pour Pogacar en vue du Tour de France

Victime d'une chute sur Liège-Bastogne-Liège, Tadej Pogacar souffre de deux fractures au niveau du poignet gauche et devait subir une intervention chirurgicale cet après-midi à Genk.

Sans lui souhaiter de mal bien évidement, certains des adversaires de Tadej Pogacar avaient pointé avant la dernière grande classique du printemps, Liège-Bastogne-Liège, ce dimanche, l’incident de course comme seul moyen de battre l’intouchable Slovène. C’est précisément ce qui s’est passé quand, au kilomètre 85, Pogi a été emporté dans sa chute par la double crevaison et l'explosion de pneus de Mikel Honoré.

Après quelques minutes d’atermoiements, le double vainqueur du Tour était contraint à l’abandon. Trois heures plus tard, le médecin de l’équipe UAE Adrian Rotuno donnait des nouvelles via un communiqué de sa formation : "Tadej Pogacar a subi des fractures du scaphoide gauche et de l’os semi-lunaire. Le scaphoïde nécessite une intervention chirurgicale à laquelle le coureur va s’astreindre cet après-midi avec un chirurgien spécialiste de la main, à Genk."

"On croise les doigts pour que tout aille bien et qu’il récupère très vite", explique Mauro Gianetti le patron de l’équipe UAE. C’est le sport, c’est le vélo, ce n'est pas marrant mais on l’avait déjà vu l’an passé ici, avec la chute d’Alaphilippe, pour laquelle il a mis beaucoup de temps à revenir. On espère que ce sera plus rapide pour Tadej, mais c’est le sport et on doit l’accepter, ça aurait aussi pu être pire."

Quatre semaines d'immobilisation?

Dans le cas de Tadej Pogacar, opéré du scaphoïde, le corps médical devrait tabler sur un retour en forme avant le Tour de France, lui qui avait de toute manière prévu de couper jusqu’à la mi-juin et le Tour de Slovénie.

Interrogé sur ce sujet à l’arrivée de la course ce dimanche, Serge Niamke, médecin général de l’équipe AG2R Citroën, s’est voulu plutôt rassurant. "Si on fait un traitement fonctionnel, il faut trois mois minimum pour récupérer, alors qu’avec une chirurgie, on est à quatre semaines d’immobilisation et deux de rééducation. Il n’y aura aucun souci pour le Tour de France. Il devrait très vite pouvoir remonter sur un home-trainer de toute manière. Après la chirurgie du scaphoïde on récupère assez vite et je pense que pour lui, c’est la bonne période pour avoir un petit bobo. Un bobo qui est quand même assez sérieux car on ne peut pas négliger cette fracture qui est assez invalidante malgré tout."

L’enjeu, est évidemment de guérir et de retrouver une pleine mobilité du pouce pour Pogacar. "Il devra faire attention pendant un mois et demi, pour pouvoir de nouveau bien tenir son vélo mais ça ne devrait pas l’empêcher d’être pleinement opérationnel sur le Tour", poursuit Serge Niamke, précisant au passage que le staff médical de Pogacar devra prodiguer une bonne récupération à son coureur. "Il y a tout un processus pour retrouver toute l’articulation du pouce et ensuite aussi pour la force qu’il faut pour tenir son vélo. Et il faut le faire dans de bonnes conditions."