Liège-Bastogne-Liège: grand favori, Tadej Pogacar abandonne sur chute

Le duel annoncé entre Tadej Pogacar et Remco Evenepoel n'aura pas lieu sur Liège-Bastogne-Liège ce dimanche: le Slovène a quitté la course après 85 kilomètres de course, victime d'une chute.

Grand favori de Liège-Bastogne-Liège, Tadej Pogacar a été victime d'une chute, le contraignant à l'abandon. Vainqueur en 2021 et absent l'an passé en raison d'un deuil familial, le Slovène ambitionnait de réaliser un triplé sur les "classiques ardennaises" ce dimanche.

Pogacar était l'homme à battre

Tadej Pogacar a connu la chute après 85 kilomètres de route, sa première en course de la saison même s'il était légèrement tombé dans le départ fictif de Milan San Remo. Vainqueur à douze reprises depuis le début de saison en 18 jours de courses avant la "Doyenne", "Pogi" était l'homme à battre. Son absence laisse désormais le champ libre au tenant du titre Remco Evenepoel et aux autres prétendants.

Pour la première fois de l'année, Tadej Pogacar et Remco Evenepoel devaient se défier en course. Ce duel, encore rare depuis leurs débuts chez les professionnels en 2019, était très attendu. Comme attendu, l'équipe UAE Emirates maîtrisait une échappée de 11 coureurs lors des deux premières heures de course, en compagnie des Soudal-QuickStep.

Liège-Bastogne-Liège marquait la fin du début de saison de Tadej Pogacar, qui doit ensuite couper en vue du Tour de France. La suite de son programme n'a pas encore été confirmé mais le Slovène a pris l'habitude de participer au Tour de Slovénie en juin. Ses premiers mois, avec sa découverte réussie de Paris-Nice, laissent supposer que Pogacar pourrait encore innover dans sa préparation.