Tour de Suisse: Sagan signe sa première victoire avec TotalEnergies

Recrue star de l'équipe française TotalEnergies l’hiver dernier, Peter Sagan a enfin débloqué son compteur sur la troisième étape du Tour de Suisse ce lundi. Amoindri par le Covid en début de saison, le triple champion du monde revient en forme au meilleur moment, à seulement deux semaines du Tour de France.

Le 17e jour de course fût le bon. Peter Sagan a signé sa première victoire de la saison ce lundi, sur la troisième étape du Tour de Suisse arrivant à Grenchen. Arrivé lors de l’hiver 2021 avec l’étiquette de star internationale dans l’équipe TotalEnergies de Jean-René Bernaudeau, le Slovaque (32 ans) aura attendu son 17e jour de course pour lever les bras avec l’équipe vendéenne. Il s’impose devant le Français Bryan Coquard, revenu comme une balle dans les derniers mètres mais trop court pour sauter l’homme au sept maillots verts sur le Tour de France

"C’est toujours dur de revenir dans la course, j’ai été malade, j'ai passé trois mois sans courir. Il faut toujours du temps", appuie le vainqueur du jour. Et à la question de savoir si c’est un message envoyé au peloton pour montrer que Peter Sagan est de retour, le Slovaque reste fidèle à lui-même: “Oui, c’est bon d’être de retour”, sourit malicieusement le sprinteur.

Si c’est la grande première de Peter Sagan avec le maillot de la TotalEnergies sur les épaules, c’est aussi sa première victoire depuis le mois de septembre 2021 sur le Tour de Slovaquie. Sagan ne s’était plus imposé sur une épreuve World Tour depuis la dixième étape du Giro 2021.

Sagan à la maison en Suisse

Clin d'oeil de l’histoire, “Tourminator” retrouve le chemin de la victoire sur le Tour de Suisse, épreuve sur laquelle il a raflé le plus de succès depuis le début de sa carrière professionnelle en 2010. Avec 18 bouquets en Helvétie, Sagan est le recordman de victoires sur la course suisse d’une semaine, loin devant Fabian Cancellara, Hugo Koblet et Ferdi Kübler, légendes locales.

Cette victoire de Peter Sagan vient nourrir un cercle vertueux pour la TotalEnergies, très en vue depuis le début de la saison. La semaine passée, Alexis Vuillermoz était allé chercher la deuxième étape du Critérium du Dauphiné ainsi que le maillot jaune avant que son jeune coéquipier Valentin Ferron n'aille chercher un succès sur la sixième étape. De bon augure à deux semaines du départ du Tour de France 2022 à Copenhague (1-24 juillet).