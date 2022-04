Cyclisme: Sheffield s’impose sur la Flèche Brabançonne, Cosnefroy à nouveau deuxième

Le jeune américain Magnus Sheffield (19 ans) s’est offert la Flèche Brabançonne ce mercredi. Le pensionnaire d’Ineos - Grenadier devance le Français Benoît Cosnefroy, déjà deuxième dimanche dernier sur l’Amstel Gold Race et Warren Barguil.

Ce n’est pas forcément lui que l’on attendait chez Ineos. Magnus Sheffield, 19 ans, devait épauler son leader Thomas Pidcock, tenant du titre, sur cette Flèche Brabançonne. Pourtant c’est bien lui qui a levé les bras à Overijse. Après avoir repris les trois fuyards du jour, un groupe de sept coureurs s’isole à 30km de l'arrivée pour se jouer la gagne, dont Benoît Cosnefroy et Warren Barguil. Derrière, le champion du monde Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl), piégé, tombe après un incident impliquant la voiture de son équipe.

A l’avant, les Ineos Grenadier ont trois cartes à jouer (Pidcock, Turner et Sheffield) et s'appuient de cette supériorité numérique pour venir à bout de leur concurrents. Alors que Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) et Warren Barguil (Arkéa-Samsic) montrent leur limite quand la route se cabre, Magnus Sheffield fausse compagnie à ses six compagnons à 4 km de la ligne.

Derrière on se regarde tandis que Ben Turner et Tom Pidcock s'occupent d'annihiler toute tentative de retour sur leur jeune coéquipier américain. Sheffield a le temps de profiter de sa seconde victoire de la saison après une étape du Tour d’Andalousie en février. Le podium est complété par Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) et Warren Barguil (Arkéa-Samsic), qui profite du déclassement de Tim Wellens (Lotto Soudal) après une manœuvre dangereuse lors du sprint.

Cosnefroy, encore deuxième

Le néo-professionnel américain tentera de se montrer de nouveau à son avantage dimanche prochain sur Paris-Roubaix, où il sera au service de Dylan van Baarle. En attendant l'Enfer du Nord, l'heure est à la célébration pour celui qui fetera ses 20 ans mardi prochain : "Je pensais simplement aider mes équipiers en vue du sprint mais à ma bonne surprise, quand j'ai attaqué, personne ne m'a contré. C'est juste incroyable."

Du côté des Français, Cosnefroy doit à nouveau se contenté d'une seconde place : "Deuxième, comme à l'Amstel (dimanche dernier). J'ai un sentiment mitigé. Avec trois Ineos dans le groupe de tête, ce n'était pas évident". Il tentera d’enfin décrocher la timbale sur la Flèche Wallonne mercredi prochain, où il avait pris la deuxième place en 2020 derrière Marc Hirschi.