Cyclisme: Tom Dumoulin prendra sa retraite à la fin de saison

Fatigué et lassé par les sacrifices, Tom Dumoulin (31 ans) a annoncé qu’il prendra sa retraite à la fin de la saison 2022. Le coureur néerlandais de Jumbo-Visma fera des championnats du monde du contre-la-montre son dernier grand objectif avant de raccrocher.

Quelques mois seulement après son retour dans le peloton professionnel, Tom Dumoulin va à nouveau le quitter. Pour de bon, semble-t-il. Le coureur néerlandais de la Jumbo-Visma a en effet annoncé qu’il prendra sa retraite à l’issue de la saison 2022.

Déjà retiré du peloton entre janvier et juin 2021 à cause d’un burn-out, le rouleur batave revient sur cet épisode: “En 2020, j’ai eu une année très difficile et à la fin de celle-ci j'étais surentraîné et épuisé. Fin 2020, début 2021, j’étais l’ombre de moi même et j’ai décidé que c’était le moment de prendre une pause et réfléchir sur mon futur.” Toujours sous contrat avec la Jumbo, Dumoulin a fini par faire son retour sur le Tour de Suisse en juin avec les Jeux olympiques de Tokyo en point de mire. Médaillé d’argent sur l’épreuve chronométrée au Japon, Dumoulin se dit “vraiment fier” de cette récompense et estime avoir “parfois été capable de montrer son vrai niveau sur un vélo” depuis son retour.

Cette saison 2022 est toutefois plus “frustrante” pour Dumoulin: “Dès que la charge de travail augmentait, je souffrais de fatigue, douleurs, blessures au lieu de m’améliorer.” Le vainqueur du Tour d’Italie 2017 poursuit: “Je suis convaincu que je pourrais retrouver mon meilleur niveau sur un vélo. Mais ça serait une route longue et incertaine, avec aucune garantie de succès. J’ai choisi de ne pas prendre cette route mais de prendre un chemin nouveau et inconnu.” Appuyant que son amour le cyclisme est toujours intacte, Dumoulin pense que cette passion le "gardera lié au cyclisme d’une manière ou d’une autre” dans le futur.

Le championnat du monde du contre-la-montre, son dernier rendez-vous ?

Professionnel depuis 2011, Tom Dumoulin a profité de son profil rouleur/grimpeur pour remporter le Giro 2017, le plus beau succès de sa carrière. Le “papillon de Maastricht” est également devenu champion du monde du contre-la-montre en 2017 et a récolté trois victoires d’étapes sur le Tour de France, quatre sur le Giro et deux sur la Vuelta. En 2018, il monte sur la deuxième marche du podium de la Grande Boucle derrière Geraint Thomas.

Tom Dumoulin “espère donner une dernière fois le meilleur de lui même” sur le championnat du monde du contre-la-montre qui se tiendra en Australie le 18 septembre.