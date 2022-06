Cyclisme: viré par Team TotalEnergies, Alexandre Geniez annonce sa retraite

Ce vendredi, la Team TotalEnergies a annoncé avoir trouvé un accord avec Alexandre Geniez (34 ans) pour rompre son contrat. Ce dernier a annoncé la fin de sa carrière dans la foulée. Le grimpeur français a été condamné à du sursis pour violences conjugales en mars dernier.

Il n’avait plus couru depuis le Tour du Rwanda en février dernier. Alexandre Geniez a pris sa retraite avec effet immédiat ce vendredi. Lié avec l’équipe vendéenne TotalEnergies, les deux parties ont convenu d’un accord pour rompre le contrat.

En mars, le grimpeur français a été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour des faits de violences conjugales. Après cette condamnation, Jean-René Bernaudeau, manager de l’équipe vendéenne, avait prévenu pour L'Equipe que “si l'appel n'avait pas été demandé par Alexandre Geniez, il aurait été licencié sur-le-champ. Et si l'appel est confirmé, il est évident qu'il sera sanctionné. Il sera licencié.” Si Alexandre Geniez a en effet fait appel du jugement, le coureur et son équipe n’ont pas finalement pas attendu son verdict pour se séparer.

Quelques minutes après le communiqué tout en sobriété de TotalEnergies, Alexandre Geniez a annoncé mettre un terme à sa carrière sur son compte Instagram. “Après avoir atteint les objectifs que je m'étais fixés dans le cyclisme et traversé des changements dans ma vie privée, j’ai décidé de quitter l'équipe TotalEnergies et d'entamer une nouvelle carrière, explique l’homme de 34 ans. Je tiens à remercier mon équipe, le Team TotalEnergies, mon manager, mon encadrement, mes coéquipiers, mes sponsors, présents et passés, et tous ceux qui m'ont permis de partager ces très bons moments dans le sport, coureurs, spectateurs, organisateurs, etc. J'ai travaillé dur et honnêtement comme coureur cycliste et c'est avec le même état d'esprit que je travaille aux projets que je souhaite bâtir dans ma seconde carrière.” Alexandre Geniez avait bien débuté sa saison 2022 en finissant 8e du Tour d'Arabie Saoudite et en raflant deux victoires d'étapes sur le Tour de Rwanda.

Passé professionnel en 2010 avec la formation néerlandaise Skill-Shimano, Alexandre Geniez a gagné trois étapes sur la Vuelta (2013, 2016 et 2018) et a remporté le Tour de l’Ain 2015 et les Trois Vallées Varésines en 2017. L’un de ses principaux fait d’armes sur un Grand Tour reste sa 9e place au classement général du Giro 2015.