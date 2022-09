Cyclisme: "Tu veux le vendre ?", Ineos s'intéresse à Evenepoel

Ineos souhaiterait s'attacher les services de Remco Evenepoel, vainqueur en 2022 de Liège-Bastogne-Liège, de la Vuelta et de la course en ligne des championnats du monde, selon Velonews. Il faudra toutefois l'arracher à Quick-Step, qui compte sur lui.

Remco Evenepoel a toujours été très convoité, mais sa saison 2022 avec un titre de champion du monde et des victoires sur Liège-Bastogne-Liège et la Vuelta, a attiré de nouveaux regards. D'après Velonews, l'équipe Ineos aimerait désormais s'offrir le prodige belge, malgré tout son contrat avec Quick-Step jusqu'en 2026.

Patrick Lefevere, patron de l'équipe belge, a révélé une discussion par messages qu'il a eu avec son homologue d'Ineos, Dave Brailsford. "C'est simple. Brailsford m'a envoyé un texto, ce qu'il ne fait pas très souvent. Il a dit: 'Félicitations, quel champion, et si vous voulez le vendre un jour, appelez-moi.'"

"Une conversation téléphonique avec Ineos"

La formation britannique, battue sur le Tour de France par Pogacar et Vingegaard ces dernières années, cherche à retrouver les sommets. Remco Evenepoel serait donc la recrue idéale. "Il n'y a pas eu de réunion, mais nous avons eu une conversation téléphonique avec Ineos", a reconnu le père du coureur, Patrick Evenepoel.

"Nous sommes en contact avec eux depuis des années. C'est normal qu'ils m'appellent pour me féliciter après des victoires sur la Vuelta et Liège-Bastogne-Liège", a-t-il tempéré malgré tout. Avant de conclure avec un discours qui rappelle le mercato footballistique : "Ce n'est pas à moi de parler. Nous voulons fêter la Vuelta et les championnats du monde. Et nous verrons ce qui se passera dans le futur."