Cyclisme : Vainqueur de Paris-Roubaix espoirs, Tijl De Decker plongé dans le coma après un accident

Tijl De Decker, vainqueur de Paris-Roubaix espoirs, a été victime d'un accident à l'entraînement ce mercredi. Le coureur de 22 ans a été placé dans le coma selon un communiqué de sa future équipe, Lotto Dstny.

Tijl De Decker, grand espoir du cyclisme belge, a subi un accident de la route, ce mercredi, lors d'un entraînement, à Liern près d'Anvers, en Belgique. Gravement blessé, le coureur belge est dans le coma après avoir perdu beaucoup de sang comme l'a annoncé dans un premier temps Het Nieuwsblad.

Coureur pro chez Lotto Dstny, à compter de la saison prochaine, Tijl De Decker (22 a,s) a été transporté en urgence à l'hôpital de Lier où il a rapidement subi une intervention chirurgicale. Ensuite, il a été transféré à l'hôpital universitaire d'Anvers pour y passer des examens complémentaires. Le vainqueur de Paris-Roubaix espoirs cette année aurait, selon son équipe, percuté de plein fouet l'arrière d'une voiture.

Vainqueur de Paris-Roubaix en espoirs, au pied du podium des championnats de Belgique

Magalie Derboven, porte-parole de la police de Lier, a confirmé l'accident : "Il s'est produit sur la voie publique, à l'extérieur du centre-ville. Le cycliste a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital. On attend maintenant de voir comment son état évolue. Un expert en circulation du parquet est arrivé sur les lieux ; une enquête sur les circonstances exactes de l'accident est en cours. Je peux confirmer qu'une voiture de tourisme a été impliquée dans l'accident".

Sa future équipe, Lotto Dstny, a communiqué également sur l'accident de Tijl De Decker : "Nous pouvons confirmer que Tijl De Decker a eu un accident à l'entraînement. Il a été transporté à l'hôpital. Merci de respecter la vie privée de chacun et de ne pas importuner ses amis et sa famille."



L'espoir belge passera professionnel la saison prochaine chez Lotto Dstny. Cette saison, il rouge chez les U23 et est principalement connu pour avoir remporté Paris-Roubaix en espoirs. Il était arrivé en solitaire sur le vélodrome de Roubaix après 165 kilomètres. Le week-end dernier, il a terminé quatrième au championnat de Belgique espoirs.