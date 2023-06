Dauphiné: l’émotion de Vingegaard, bouleversé par l'attaque au couteau à Annecy

Après avoir remporté en solitaire la 5e étape du Critérium du Dauphiné jeudi à Salins-les-Bains, le coureur danois Jonas Vingegaard s’est montré très ému à l'arrivée en apprenant l’attaque au couteau qui a fait six blessés, dont quatre enfants jeudi matin dans un parc à Annecy.

Malgré la victoire d'étape et le maillot jaune, le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur du dernier Tour de France, n'avait pas le cœur à la fête jeudi après la 5e étape du Critérium du Dauphiné. Mis au courant après l'arrivée de l'étape de l'attaque au couteau perpétrée par un homme de 31 ans sur plusieurs personnes dont quatre enfants ce jeudi matin à Annecy, le coureur danois avait les yeux rougis par l'émotion et n'a pas souhaité s'étendre énormément sur l'aspect sportif et sur sa très belle journée.

"Le vélo, ce n'est pas très important"

"Avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui à Annecy, le vélo, ce n'est pas très important, a déclaré le coureur de la Jumbo-Jisma. C'était si proche, il a attaqué des enfants, j'ai une fille moi-même, j'ai déjà parfois été à Annecy, c'est un peu proche de moi." Et Vingegaard, submergé par l’émotion de conclure : "Toutes mes pensées vont aux familles."

Un réfugié syrien armé d'un couteau a blessé jeudi matin six personnes, dont quatre enfants de 22 à 36 mois, semant la terreur dans un parc au bord du lac d'Annecy, une attaque "sans mobile terroriste apparent", selon les premiers éléments de l'enquête.