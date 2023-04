EN DIRECT - Suivez la Flèche wallonne en live

Après ses démlonstrations successives sur le Tour des Flandres et dimanche dernier sur l'Amstel Gold Race, Tadej Pogacar s'attaque ce mercredi à la Flèche wallonne. Une course qu'il a déjà fini trois fois sans jamais la remporter, ayant coincé dans le terrible mur de Huy final.

En l'absence des anciens vainqueurs, surtout Alejandro Valverde (5 succès) retraité et Julian Alaphilippe (3 succès), insuffisamment remis de sa chute sur le Tour des Flandres, Pogacar a une grande carte à jouer, avec comme objectif de remporter les trois classiques ardennaises (Amstel, Flèche et Liège-Bastogne-Liège), ce que seuls deux coureurs ont réussi à faire, Davide Rebellin et Philippe Gilbert.

Parmi les autres favoris, il y a le britannique Tom Pidcock, troisième sur l'Amstel, et pourquoi pas Tiesj Benoot, la principale carte de la Jumbo, ou David Gaudu, la meilleure chance française, même si le Breton n'est pas encore au meilleur de sa forme.

La course est diffusée sur Eurosport 1 et France 3 à partir de 15h. A suivre en direct commenté sur RMC Sport.