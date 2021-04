Fleche wallonne en direct: Alaphilippe en patron

Bonjour et bienvenue à tous

Il reste moins de 48 km avant le terrible mur de Huy, juge de paux traditionnel de la Flèche wallonne. A part Tadej Pogacar et Marc Hirschi, empechés de prendre le départ pour cause de test positif hier dans leur équipe, et Sergio Higuita, qui vient de chuter, tous les favoris sont encore là, à commencer par Julien Alaphilippe et Alejandro Valverde.