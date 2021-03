Gand-Wevelgem: deux équipes interdites de prendre le départ à la dernière minute

Après Trek, Bora a également été écarté à la dernière minute de Gand-Wevelgem, qui s'est élancé ce dimanche. Le Britannique Matthew Walls a testé positif vendredi et une quarantaine des gens de l'équipe ayant été en contact avec lui était devenue impossible.

La formation Bora n'a pas pris le départ de la classique cycliste Gand-Wevelgem, à l'instar de l'équipe Trek, en raison d'un cas de Covid-19 dans son effectif, a-t-elle annoncé dimanche avant le début de la classique flamande. Le Britannique Matthew Walls avait été testé positif avant le Grand Prix de l'E3 vendredi à Harelbeke, course à laquelle l'équipe de Peter Sagan (présent lui sur le Tour de Catalogne) avait dû renoncer.

Un problème de quarantaine

L'exclusion de Bora a été imposée par l'organisateur de Gand-Wevelgem. "En tant qu'organisateur, nous ne pouvons pas passer outre la quarantaine imposée aux personnes entrées en contact avec Matthew Walls", a déclaré le patron de la course Tomas Van Den Spiegel.

"Chez Bora-Hansgrohe, 17 personnes ont été définies comme des cas contacts à haut risque. On ne pouvait rien y changer", a-t-il ajouté. L'équipe Bora devait aligner Nils Politt, Pascal Ackermann, Marcus Burghardt, Daniel Oss, Michael Schwarzmann, Maciej Bodnar et Rüdiger Selig. Son manager Ralph Denk s'est dit "déçu et fâché", parlant "d'une décision arbitraire".

23 équipes au lieu de 25

La quarantaine imposée jusqu'au 1er avril signifie que Bora sera également forfait lors d'A travers la Flandres mercredi. Samedi soir, Trek-Segafredo avait aussi déclaré forfait, expliquant sa décision par le test positif au Covid-19 vendredi de "deux membres de l'équipe" où évoluent notamment le dernier vainqueur Mads Pedersen et le vainqueur du récent Milan-Sanremo Jasper Stuyven.

La 83e édition de Gand-Wevelgem, comptant pour le World Tour, s'est élance avec 23 équipes au lieu des 25 prévues.