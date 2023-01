Cyclisme: Milan-San Remo, Tour des Flandres... Alaphilippe dévoile son programme pour 2023

Après une année 2022 ratée et marquée par une grave chute, Julian Alaphilippe aborde la nouvelle saison avec ambition. Il sera notamment aligné sur le Tour des Flandres début avril, l'un de ses grands objectifs.

Masqué et malade, le double champion du monde Julian Alaphilippe ne donnera pas d'interview ce vendredi lors de la grande conférence de presse de présentation de son équipe Soudal Quick Step du côté de La Panne en Belgique. On connaît toutefois son programme pour le début de saison. Après le Challenge de Majorque fin janvier, il disputera l'Ardèche Classic et la Drôme Classic en février, puis les Strade Bianche, Tirreno-Adriatico et Milan-San Remo, le premier monument de la saison cycliste en mars.

Le Tour des Flandres, un grand objectif

Il sera également aligné sur le Tour des Flandres début avril, l'une de ses grandes ambitions en 2023. "Je suis incroyablement motivé pour cette année après ce qui a été une année 2022 très difficile, explique Julian Alaphilippe dans un communiqué de son équipe. J'ai mis du temps à récupérer physiquement et mentalement, puis j'ai travaillé dur cet hiver pour revenir à mon meilleur niveau pour les objectifs que je me suis fixé. Avant tout, j'espère faire un bon début de saison."

"J'ai un beau calendrier et j'espère être là à chaque course, aider l'équipe et décrocher quelques victoires. Ma première grande cible sera le Tour des Flandres. C'est une course que j'aime et j'espère y faire du bien", ajoute le coureur de 30 ans, qui a joué un rôle clé dans la victoire de l'équipe là-bas en 2021 pour le Danois Kasper Asgreen. Au terme d'une année 2022 ratée, marquée notamment par une grave chute lors de Liège Bastogne Liège, son manager général chez Soudal Quick Step Patrick Lefevere lui avait mis la pression il y a quelques semaines

"Je veux qu'il se reprenne, avait-il déclaré au journal belge la Dernière Heure Il me doit une revanche. Julian a un salaire de champion mais il doit montrer qu'il en est encore un."