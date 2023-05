Giro: "Une grosse douleur", les nouvelles d'Evenepoel après ses deux chutes

Tombé à deux reprises sur la 5e étape du Giro vers Salerne, Remco Evenepoel n'a pas perdu de temps mais son équipe a communiqué sur ses douleurs dans la soirée. Le Belge prendra le départ de la sixième étape, jeudi, "mais elle sera difficile pour lui", assure le médecin de Soudal Quick-Step.

Aucune chute n'est jamais vraiment anodine. Remco Evenepoel, qui est allé à terre deux fois lors de la 5e étape du Tour d'Italie disputée sous la pluie, est en train de l'expérimenter. Tombé d'abord en début d'étape, à 150 kilomètres de l'arrivée à cause d'un chien en liberté venu faire un strike dans le peloton, le Belge s'était alors relevé sans séquelle.

"Après la première chute, tout semblait bien aller pour Remco, ce qui était sur le moment un grand soulagement", expliquait mercredi soir Toon Cruyt, le médecin de l'équipe Soudal Quick-Step, dans un communiqué publié par la formation belge. Mais encore plus rageant, c'est la deuxième chute, dont Evenepoel est le seul responsable en fin d'étape, qui pourrait être plus grave.

"La sixième étape sera difficile pour lui"

"Le problème est que suite à la deuxième chute, il a une grosse douleur sur son côté droit, ajoute Toon Cruyt. Il a un hématome, une contraction de ses muscles et quelques problèmes au niveau de son sacrum (entre la dernière vertèbre lombaire et le coccyx). Nous espérons qu'avec de bons massages, un traitement osthéopatique et une bonne nuit de repos, les choses iront mieux. On en saura davantage jeudi matin, mais c'est une certitude, la sixième étape sera difficile pour lui."

La sixième étape, qui partira et arrivera à Naples, n'est pas la plus coriace de ces trois semaines. Mais la haute montagne arrive dès vendredi, avec l'arrivée à Gran Sasso d'Italia, qui pourrait faire office de test décisif pour Remco Evenepoel, qui avait parfaitement débuté ce Giro en prenant le maillot rose dès le premier jour.