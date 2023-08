Mondiaux de cyclisme: l'improbable pause pipi de Van der Poel chez des riverains écossais

Mathieu van der Poel a remporté la course en ligne des Mondiaux de cyclisme sur route, ce dimanche en Écosse. Et avant de larguer tous ses concurrents dans les rues de Glasgow, le Néerlandais s’est arrêté dans une maison au bord de la route pour se soulager.

Mathieu van der Poel s’est offert l’un des plus beaux succès de sa carrière en remportant la course en ligne des Mondiaux de cyclisme sur route, ce dimanche en Écosse. Malgré une chute dans un virage à 16km de l’arrivée, le Néerlandais de 28 ans a surclassé ses principaux rivaux au terme d’un parcours éprouvant, qui s’est conclu par dix tours étroits et pentus dans les rues de Glasgow. Mais avant ce finish dantesque, perturbé par une météo capricieuse, la course a été interrompue durant près d’une heure en raison d’une manifestation de militants écologistes.

Une longue pause durant laquelle Van der Poel a profité de l’hospitalité des riverains écossais pour aller se soulager. "Je suis entré dans une maison. L’interruption a duré assez longtemps et j’ai dû aller aux toilettes, a raconté le héros du jour en conférence de presse. Je crois que je n’étais pas le seul d’ailleurs. Alors merci aux gens qui nous ont accueillis."

Cinq manifestants arrêtés par la police

Déjà vainqueur de certaines épreuves mythiques, comme Paris-Roubaix, Milan-San Remo ou le Tour de Flandres, le quintuple champion du monde de cyclo-cross n’a laissé aucune chance à Wout van Aert et Tadej Pogacar, qui ont complété le podium dans la capitale écossaise.

Après l’interruption du début de course, après 79km de course, la police écossaise a annoncé avoir procédé à l'évacuation et l'arrestation de cinq personnes. Le groupe écologiste "This is Rigged", qui réclame l'arrêt de l'exploration des hydrocarbures au Royaume-Uni, a revendiqué l'action.