Mondiaux de cyclisme: "De la pure souffrance", Pogacar a terminé comme "un zombie" à Glasgow

Tadej Pogacar a pris la troisième place de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme sur route, ce dimanche en Écosse. Au terme d’un parcours éprouvant, avec des virages et des sprints incessants, le Slovène a franchi la ligne à bout de force sur le bitume détrempé de Glasgow.

La dernière des dernières ressources. Tadej Pogacar a puisé au plus profond de son mental pour accélérer une dernière fois sur le béton humide de Glasgow, ce dimanche, lors de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme sur route. Distancé par Mathieu van der Poel, intouchable vainqueur, et Wout van Aert, le Slovène s’est emparé de la médaille de bronze en coiffant Mads Pedersen au finish. Avant de s’écrouler quelques mètres après la ligne. Totalement vidé.

"Ça a été une des courses les plus dures de ma carrière, assure le récent deuxième du Tour de France 2023. Les 70 derniers kilomètres ont été de la pure souffrance. A la fin on était tous morts, je me sentais vraiment mal après la course. Je n'avais qu'une envie: aller dormir. C'était un sprint de zombies avec Mads (Pedersen)."

"Personne ne pouvait répondre à Van der Poel"

Après avoir déjà souffert dans son duel au sommet avec Jonas Vingegaard sur la Grande Boucle, Tadej Pogacar a enchaîné les 480 virages et les sprints incessants du circuit urbain de Glasgow dans des conditions dantesques. En serrant les dents. Sans parvenir à faire la différence avec les spécialistes du cyclo-cross.

"Je n'arrivais pas à me débarrasser des autres dans les montées, qui étaient trop courtes pour mes caractéristiques, a confié le coureur de 24 ans, pris de vertiges et évacué de la zone mixte après la course. Mathieu (van der Poel) était trop fort. Personne ne pouvait répondre à son attaque. Bravo à lui. Je me suis concentré sur la deuxième place mais Wout (van Aert) a pris les virages super vite et il est parti. Je me suis alors rabattu sur la troisième. Mads (Pedersen) aurait mérité d'être sur le podium aussi parce qu'il a travaillé dur toute la journée."