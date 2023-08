Mondiaux de cyclisme: Van Aert ignorait la chute de Van der Poel et fustige l'absence d'oreillettes

Deuxième du championnat du monde dimanche à Glasgow derrière son rival Mathieu van der Poel, Wout Van Aert a critiqué l'absence d'oreillettes après la course. Le Belge a admis la supériorité du Néerlandais tout en indiquant qu'il ignorait qu'il avait chuté dans le final.

Le championnat du monde est une course à part en cyclisme et ce n'est pas Wout Van Aert qui dira le contraire. Là où les coureurs ont l'habitude d'évoluer dans des équipes de marques à l'année, ils sont regroupés sous le maillot de la sélection nationale le temps d'une journée lors du Mondial. Parallèlement à ce changement de taille, les cyclistes n'ont pas les oreillettes, ce que Van Aert a déploré dimanche après sa deuxième place à Glasgow.

Lâché par Mathieu van der Poel à 22 kilomètres, Wout Van Aert chassait ensuite avec Tadej Pogacar et Mads Pedersen. Mais le trio ignorait que le Néerlandais était tombé dans un virage à 16 kilomètres de l'arrivée. "Apparemment, pour l'UCI, il est encore important que nous roulions sans oreillettes, a pesté le Belge. Ce n'est pas de notre temps, cela n'a pas de sens. Nous sommes des professionnels habitués à courir avec des radios. Il est tout simplement stupide que nous ne soyons pas autorisés à le faire dans la course la plus importante de l'année."

Leader annoncé de la sélection belge avec le tenant du titre Remco Evenepoel et le sprinteur Jasper Philipsen, Wout Van Aert a subi comme tous l'interruption de la course par des militants écologiques, à près de 190 kilomètres de l'arrivée. La pause forcée a duré 55 minutes. "On ne savait rien. On restait là au milieu d'un champ en espérant que les gens viennent et nous disent quelque chose, a pointé du doigt celui qui défend à l'année les couleurs de la Jumbo-Visma. Cela n'a pas de sens."

"Mathieu a juste été le plus fort"

Finalement, après sa chute, Mathieu van der Poel a augmenté son avance de manière conséquente et Wout Van Aert a pris la deuxième place à une minute 37 de son vieux rival. "Je ne suis pas du tout déçu, a lancé 'WVA'. J'aimerais gagner bien sûr. C'était l'objectif. Mais quand ce n'est pas possible et quand on ne commet pas d'erreurs, il faut l'accepter. Mathieu a juste été le plus fort, j'étais dans sa roue quand il a attaqué et je ne pouvais pas le suivre."

"Je suis satisfait de ma manière de courir, je ne pouvais pas faire plus, a ajouté Van Aert. Le parcours était encore plus dur que je l'imaginais. On a couru chaque tour comme si c'était le dernier. On va essayer encore pendant le contre-la-montre (vendredi). Après le Tour de France et la naissance de mon deuxième fils, j'ai de bonnes jambes. Je suis confiant."