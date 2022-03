Cyclisme: Sivakov change de nationalité pour représenter la France plutôt que la Russie

L'UCI a officialisé le changement de nationalité sportive de Pavel Sivakov, le coureur de 24 ans de la formation Ineos Grenadiers. Grâce aux mesures prises par l'instance, le Russe a accéléré les démarches administratives pour représenter désormais la France, où il a grandi.

Le cyclisme français récupère un coureur de talent. L'Union cycliste internationale (UCI) a validé le changement de nationalité sportive de Pavel Sivakov, considéré jusqu'ici comme russe par l'instance. Le coureur de 24 ans possédait dans le civil la double-nationalité, lui qui a grandi en Haute-Garonne.

"Je voulais devenir Français depuis un certain temps"

"Je suis né en Italie et j'ai déménagé en France à l'âge d'un an. La France est l'endroit où j'ai grandi et fait mes études et où je suis tombé amoureux du vélo, ce qui m'a conduit à la course. C'est comme chez moi, a confié Pavel Sivakov dans un communiqué de son équipe. Je voulais devenir Français depuis un certain temps et j'en avais fait la demande à l'UCI, mais compte tenu de ce qui se passe en Ukraine en ce moment, je voulais accélérer les choses. Je tiens à remercier l'UCI et l'équipe d'INEOS Grenadiers de m'avoir soutenu dans ce processus et d'avoir contribué à en faire une réalité."

Face au conflit ukrainien, l'UCI avait annoncé cette semaine qu'elle faciliterait les démarches administratives pour les coureurs russes binationaux, qui voudraient changer de nationalité. Les coureurs russes appartenant à une formation de leur pays ne sont plus autorisés à courir durant la période du conflit. Ceux d'une formation étrangère, à l'image de Sivakov, ont encore la possibilité de courir mais sous bannière neutre.

"Ce serait un rêve de courir à Paris pour les JO 2024"

Pavel Sivakov a choisi lui d'accélérer le processus pour devenir français. "Avoir maintenant l'opportunité de courir en tant que ressortissant français dans des épreuves internationales me rend incroyablement heureux. Ce serait un rêve de courir à Paris aux Jeux olympiques de 2024 pour la France. L'équipe a déclaré qu'elle me soutiendrait pleinement", a complété Sivakov, désormais sélectionnable par Thomas Voeckler pour représenter l'équipe de France.

Dès le début du conflit, Pavel Sivakov avait publié un message sur ses réseaux sociaux pour manifester son hostilité à la politique menée par Vladimir Poutine. "Comme je l'ai déjà dit, je suis totalement contre cette guerre et toutes mes pensées vont au peuple ukrainien, a lancé Sivakov. Comme la plupart des gens dans le monde en ce moment, j'espère la paix et la fin rapide des souffrances qui sévissent en Ukraine."

Car si le cyclisme tricolore attend un vainqueur du Tour de France depuis le dernier sacre de Bernard Hinault en 1985, Pavel Sivakov est amené, ces prochaines années, à être un concurrent sérieux pour le classement général. Membre de la formation Ineos, Sivakov a déjà remporté en 2019 le Tour de Pologne, une épreuve par étapes de niveau World Tour. La dernière course d'une semaine de ce niveau remportée par un Français remonte à 2007, avec un succès de Christophe Moreau sur le Critérium du Dauphiné.