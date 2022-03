Tirreno-Adriatico: Barguil s'impose en solitaire lors de la 5e étape

Parti à 4 kilomètres de l'arrivée, Warren Barguil s'est imposé en solitaire à Fermo pour la 5e étape du Tirreno-Adriatico. Le leader Tadej Pogacar s'est trompé de direction dans la descente mais reste leader.

Le cyclisme français est à la fête ce vendredi. Après la victoire de Mathieu Burgaudeau, sur le Paris-Nice, Warren Barguil (Arkéa-Samsic) s'est imposé lors de la 5e étape du Tirreno-Adriatico, entre Sefro et Fermo (155 kilomètres).

Après avoir tenté sa chance une première fois à 20 km de l'arrivée, il a été repris par le groupe d'échappés dont il faisait partie. À cinq kilomètres du but, Barguil a de nouveau attaqué et a foncé vers la victoire. Il peut remercier son équipier Clément Russo, qui a effectué un gros travail tout au long de l'après-midi pour lui permettre de conclure le travail dans les trois derniers kilomètres en montagnes russes, dont une première rampe de 800 mètres affichant jusqu'à 21% de pente.



Il succède au Slovaque Peter Sagan qui s'était imposé devant Thibaut Pinot lors de la même arrivée de la "course des deux mers" en 2017. Il s'agit de sa 7e victoire, mais de la première en WorldTour depuis 2017 et son doublé d'étapes mémorable dans le Tour de France. Xandro Meurisse et Simone Velasco complètent le top 3.

Pogacar se trompe de route

Dans le coup pour la victoire d'étape après être sorti du peloton, Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, respectivement premier et deuxième au classement général, ont commis une erreur de parcours en partant tout droit au lieu de prendre un virage. Une étourderie qui ne leur a pas porté préjudice, puisqu'ils terminent à 28 secondes de Barguil.

Le dernier vainqueur du Tour de France conserve son maillot bleu de leader et n'a que 9 secondes d'avance sur Remco Evenepoel (Quick Step). Thymen Arensman (DSM) est désormais 3e du général avec 43 secondes de retard. La journée a été marquée par cinq abandons, notamment celui de l'Ukrainien Mark Padun (EF Education First). Le vainqueur surprise de deux étapes du dernier critérium du Dauphiné était 92e à plus de 16 minutes du leader Tadej Pogacar avant le départ.



Le grimpeur équatorien Richard Carapaz (Ineos), distancé la veille et touché par une "infection gastrique" selon son équipe, ainsi que le sprinteur français Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic), "par précaution", n'ont eux pas pris le départ. L'étape reine samedi proposant deux ascensions du Monte Carpegna (6 km à 9,9% de pente moyenne) dans les Apennins, couronnera sans doute le vainqueur avant une ultime journée promise aux sprinteurs.