Vuelta: Evenepoel écrase encore un peu plus la course en remportant le chrono

Remco Evenepoel est bien le plus fort sur cette première moitié de la Vuelta. Le Belge de la Quick-Step Alpha Vinyl a consolidé son maillot rouge de leader mardi en remportant aisément la 10e étape du Tour d'Espagne, un contre-la-montre plat entre Elche et Alicante (30,9 km).



Au lendemain de la deuxième journée de repos, la jeune pépite de 22 ans a glané sa première victoire d'étape dans la Vuelta, devant le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) à 48 secondes et le Français Rémi Cavagna (Quick-Step) à 1 minute.

2'41" d'avance sur Roglic, son dauphin

Au classement général, Remco Evenepoel creuse nettement l'écart puisqu'il devance désormais Primoz Roglic, le triple tenant du titre, de 2 min 41 et l'Espagnol Enric Mas de 3 min 03. La journée de mardi a été marquée par la révélation de nouveaux cas de Covid dans le peloton, portant à au moins 17 le total de coureurs testés positif depuis le départ des Pays-Bas le 19 août.



Quatre coureurs ont dû renoncer à disputer le contre-la-montre de mardi: le Britannique Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), l'Australien Harry Sweeny (Lotto-Soudal), l'Espagnol José Herrada (Cofidis) et l'Irlandais Sam Bennett (Bora), vainqueur de deux étapes et en course pour le maillot vert.



Après ce contre-la-montre, les coureurs bénéficieront mercredi d'un parcours sans difficulté majeure entre El Pozo Alimentacion et Cabo de Gata (191,2 km), avant une nouvelle arrivée en altitude aux Peñas Blancas jeudi.