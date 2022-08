Vuelta: "Je ne le paie pas pour qu'il prépare le Mondial", Lefevere met la pression à Alaphilippe

La Quick-Step Alpha Vinyl a confirmé ce lundi sa composition pour le Tour d'Espagne, avec notamment Remco Evenepoel et Julian Alaphilippe. Dans un entretien ce week-end, le manager Patrick Lefevere a dévoilé ses attentes pour le champion du monde.

C'est désormais officiel: Julian Alaphilippe participera au Tour d'Espagne, dont le départ sera donné ce vendredi d'Utrecht, aux Pays-Bas. La formation Quick-Step Alpha Vinyl a confirmé ce lundi la présence du champion du monde, écarté lors du dernier Tour de France après sa grave blessure. Le Français épaulera Remco Evenepoel mais il est attendu par son équipe.

Dans un entretien ce week-end à De Morgen, Patrick Lefevere, patron de la formation belge, est revenu sur ses attentes envers Julian Alaphilippe. "J'espère surtout qu'il ne répétera pas son coup de l'année dernière où il a couru le Tour de France en fonction du championnat du monde. Cela peut être fait une fois, mais en principe je ne le paie pas pour cela, a prévenu Lefevere. Ok, il a eu beaucoup d'échecs. La saison n'a pas été facile pour lui. Mais ce n'était pas facile pour moi non plus, son patron."

Double champion du monde en titre, Julian Alaphilippe vit une saison compliquée, perturbée par les blessures ou les maladies. Le coureur de 30 ans a désormais la fin de saison pour réaliser des résultants probants. En principe, Alaphilippe défendra son titre mondial le 25 septembre prochain, sur un circuit en Australie qui semble lui convenir. Ensuite, il visera également le Tour de Lombardie.

"J'attends donc quelque chose de lui dans le Tour d'Espagne, et pas seulement au service d'Evenepoel"

"Je défendrai toujours mes coureurs, mais c'est un peu plus facile avec quelqu'un qui gagne 70 000 euros qu'avec quelqu'un qui en gagne six zéros. J'attends donc quelque chose de lui dans le Tour d'Espagne, et pas seulement au service d'Evenepoel", a déclaré Lefevere à propos de Julian Alaphilippe.

Ce lundi, la Quick-Step Alpha Vinyl a annoncé que Remco Evenepoel jouerait le général mais prendra la course "au jour le jour", ne le considérant pas comme un favori. Du côté d'Alaphilippe, le staff indique qu'il devrait jouer les étapes. Pour sa seule participation en 2017 au Tour d'Espagne, il avait décroché un bouquet.