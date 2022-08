Cyclisme: Vuelta, Mondiaux… Alaphilippe dévoile ses ambitions pour la fin de saison

Après avoir vécu une première partie de saison tronquée par une grave chute survenue sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe a récemment dû quitter le Tour de Wallonie à cause d’un test positif au Covid. Comme il l’a confié au cours d’une conférence de presse ce vendredi, le champion du monde a tout de même encore "beaucoup de motivation" pour les semaines à venir.

Julian Alaphilippe veut terminer sa délicate saison 2022 sur une bonne note. Après avoir manqué plusieurs semaines de course à cause d’une grave chute survenue sur Liège-Bastogne-Liège en mars, le coureur français a connu un retour à la compétition délicat. Jugé trop juste par la Quick Step Alpha Vinyl pour disputer le Tour de France, malgré un come-back lors des championnats de France à Cholet, il a dû jeter l’éponge au Tour de Wallonie, sa course de reprise, à cause d’un test positif au Covid-19.

Deux jours avant d’être au départ du Tour de Louvain (dimanche), le double champion du monde a tout de même confié être determiné à afficher son meilleur visage lors des semaines à venir. "Je suis content de retrouver la santé et j'espère que la forme viendra avec. Il y aura la Vuelta avec des objectifs, la fin de saison me donne des perspectives et l'espoir que ça ira mieux. Je ne veux pas m'acharner sur mon sort, j'espère que la saison va mieux se finir qu'elle a commencé", a confié le Français en conférence de presse.

"Le championnat du monde fait partie de mes objectifs de fin de saison, ce sera important"

Après le Tour de l’Ain (9-11 août), son prochain grand rendez-vous est donc la Vuelta (19 août-11 septembre). "Je ne suis pas au top de ma forme, mais je ne suis pas non plus en manque de condition. Les courses vont me faire du bien et je vais arriver sur la Vuelta avec beaucoup de motivation et d'envie de bien faire pour l'équipe. J'espère être acteur et avoir de meilleures sensations que ces dernières semaines (...) Si je peux retrouver mon meilleur niveau et être à 100% au moins sur une journée importante, je serais super content."

Après la Vuelta, viendront bien évidemment les Mondiaux, fin septembre. En Australie, sur un parcours taillé pour les puncheurs, il aura l’occasion de décrocher un troisième titre consécutif, performance seulement réalisée par Peter Sagan (2015, 2016, 2017).

"Le championnat du monde fait partie de mes objectifs de fin de saison, ce sera important. Mais je ne pense pas du tout au triplé, ma priorité est de me refaire plaisir sur le vélo, être offensif et performant, a tempéré Alaphilippe. Parler de victoires, c'est encore loin pour moi. Je vais prendre les choses comme elles viennent comme j'ai toujours eu l'habitude de faire." Avec, pourquoi pas, une belle surprise à la clef.