Vuelta (1re étape): le contre-la-montre pour Jumbo-Visma, Gesink premier maillot rouge

La Jumbo-Visma remporte le contre-la-montre par équipes à l'occasion de la première étape du Tour d'Espagne disputée à Utrecht (Pays-Bas). Robert Gesink est le premier porteur du maillot rouge de leader.

Le ton est donné. La Jumbo-Visma de Primoz Roglic a écrasé ce vendredi soir le contre-la-montre par équipes du Tour d'Espagne, au cours de la 1re étape dans les rues d'Utrecht, aux Pays-Bas.

Lancée à plus de 56 km/h de moyenne, la formation néerlandaise a devancé Ineos-Grenadiers de 13 secondes et la Quick-Step de Julian Alaphilippe de 14 secondes, sur le parcours plat de 23,3 kilomètres. Un résultat qui permet au Néerlandais Robert Gesink (36 ans) de revêtir le maillot rouge de leader et de parfaitement lancer la Vuelta, au sein d'un peloton extrêmement dense et compétitif.

Encore deux étapes avant de rejoindre l'Espagne

En cas de nouveau succès sur la boucle espagnole, Roglic deviendrait pour rappel le premier coureur à remporter quatre Tours d'Espagne consécutifs, égalant le record de sacres de l'Espagnol Roberto Heras, lauréat en 2000, 2003, 2004 et 2005.



Longtemps incertain après son abandon sur le Tour de France, le Slovène de 32 ans a rassuré sur son état physique. Samedi, les coureurs effectueront une boucle de 175,1 kilomètres de plaine entre Bois-le-Duc et Utrecht, puis autour de Breda dimanche, avant de rallier l'Espagne et les Pyrénées basques à partir de mardi.