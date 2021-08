Vuelta: Storer s’adjuge la 10e étape, Eiking prend le maillot rouge

À Rincon de la Victoria, l’Australien Michael Storer (DSM) a remporté la 10e étape de la Vuelta, mardi. Échappé, Odd Christian Eiking (Intermarché Wanty-Gobet) a pris le maillot rouge à Primoz Roglic (Jumbo-Visma), qui a attaqué les favoris mais a chuté.

Au retour du jour de repos, le peloton s’était préparé à un 10e jour de course tranquille sur la côte andalouse, propice aux baroudeurs. C’est tout le contraire qui s’est produit mardi: Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a attaqué les favoris dans le peloton, mais a chuté en descente. Il a aussi perdu le maillot rouge, devenu la propriété du Odd Christian Eiking (Intermarché Wanty-Gobet), coureur le mieux classé de l’échappée victorieuse, qui devance désormais d’une minute Guillaume Martin (Cofidis). La victoire de l’étape, à Rincon de la Victoria, est revenue à Michael Storer (DSM), en solitaire.

Doublé pour Storer

C’est le deuxième succès pour l’Australien sur cette Vuelta, lui qui s’était déjà imposé dans la montagneuse étape de Balcon de Alicante vendredi. Storer s’est glissé dans la bonne échappée, d’une trentaine de coureurs, et a placé une attaque pleine d’opportunisme dans la dernière difficulté de la journée, le Puerto de Almachar, pour s’isoler en tête de course. Sur la ligne, il comptait une vingtaine de secondes sur ses poursuivants, dont Clément Champoussin, 3e.

La journée a fait un autre heureux: Eiking, 26 ans, coureur le mieux classé des membres de l’échappée. Le Norvégien, sans grande référence en carrière si ce n’est une étape du Tour de Wallonie et de l’Arctic Race of Norway, a résisté aux assauts de Martin, le seul à pouvoir le concurrencer dans la quête du maillot rouge, pour prendre la tête du classement général à l’arrivée. Il devance désormais le Français, qui a un peu craqué dans la descente, de 58 secondes, et Roglic, qui a volontairement laissé le leadership, de 2’17’’.

Roglic a pris tous les risques

Le Slovène ne voulait peut-être plus du maillot rouge, mais il avait quand même des fourmis dans les jambes. Dans la dernière montée, pourtant peu propice aux gros écarts au général, Roglic a attaqué, faisant exploser le peloton. Au sommet, il a basculé avec une vingtaine de secondes d’avance sur les autres favoris. Dans la descente, il a alors pris tous les risques pour augmenter ce pécule, jusqu’à finalement partir à la faute. Reparti immédiatement, mais râpé sur le côté droit, il est finalement rentré dans le rang.

Fébrile jusqu'à la fin de l’étape, Roglic est arrivé avec Enric Mas et Miguel Angel Lopez (Movistar) et Jack Haig (Bahrain-Victorious), ses proches menaces au classement. Surtout, il s’est fait une nouvelle frayeur, après sa sale chute sur le Tour de France, qui l’avait finalement poussé à abandonner. L’incident n’a pourtant pas paru l’émouvoir. Interrogé au micro d’Eurosport sur sa prise des risques inconsidérée, il s’est contenté de répondre: "Sans risque, il n’y a pas de gloire".