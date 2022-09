Vuelta: testé positif au Covid, l’Espagnol Ayuso autorisé à rester

Adrian Rotunno, le directeur médical du Tour d’Espagne, a annoncé que Juan Ayuso (UAE Team Emirates) avait été testé positif au Covid. Asymptomatique et présentant un "très faible risque d’infectiosité", la pépite espagnole a été autorisée à poursuivre la course, déjà amputée de Simon Yates (BikeExchange) et Pavel Sivakov (INEOS-Grenadiers).

Benjamin de l’édition 2022 de la Vuelta, Juan Ayuso a bien cru devoir lâcher le guidon à cause du Covid. Testé positif quelques heures avant le début de la treizième étape ce vendredi, comme l’a révélé son équipe UAE Team Emirates dans un tweet, l’Espagnol qui fêtera ses 20 ans le 16 septembre va pourtant pouvoir continuer sur son tour national, déjà pas épargné par l'épidémie dans ses rangs.

"Juan Ayuso est testé positif au Covid-19, il continuera sur la Vuelta. Il est asymptomatique et l’analyse de son test PCR a révélé qu’il avait un très faible risque d’infectiosité", rapporte Adrian Rotunno, le directeur médical du Tour d’Espagne. "En concertation avec les délégués médicaux de l’organisation de course et de l’UCI", il a été décidé que Ayuso pouvait poursuivre la Vuelta.

Ce dernier est actuellement cinquième du classement général à 4’53’’ du leader Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl). L'organisation du Tour d'Espagne a précisé qu'elle suivait "la situation de près".

"Un très faible risque d’infectiosité"

UAE Team Emirates fait également référence dans son message à "un très faible risque d’infectiosité, similaire à des cas comme ceux que nous avons vus au Tour de France cette année". Une manière de justifier l'autorisation accordée au prodige espagnol? Le directeur de course de la Vuelta, Javier Guillén, avait assuré en début de semaine dans un entretien accordé au diffuseur espagnol RTVE qu'en cas de test positif, les équipes devraient confirmé le résultat par un test-PCR. Si la charge virale était alors suffisamment faible, le coureur concerné pouvait continuer à courir.

Durant la Grande boucle, Bob Jungels (AG2R Citroën) et Rafal Majka (UAE Team Emirates) avaient été contrôlés positifs au Covid mais autorisés à continuer après avoir été jugés porteurs d’une charge virale légère.

Les contrôles positifs autour de la formation UAE se sont enchaîné cet été. Après Majka, lieutenant en montagne du double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar, un des directeurs sportifs du Team espagnol, Joxean Matxin, avait dû s'éloigner de la course française. Pogacar avait également perdu deux coéquipiers positifs en route, Vegard Laengen et George Bennett. Eux n’avaient pas été autorisés à poursuivre.