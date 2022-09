Vuelta: Carapaz rafle la 12e étape, Evenepoel chute mais s'accroche

L'Equatorien Richard Carapaz s'est adjugé la 12e étape du Tour d'Espagne, jeudi, au sommet des Penas Blancas. Malgré une chute, Remco Evenepoel conserve son maillot rouge de leader.

Une étape prestigieuse en guise de consolation : le grimpeur équatorien Richard Carapaz s'est imposé jeudi au sommet des Penas Blancas en Andalousie pour la 12e étape du Tour d'Espagne, alors qu'Evenepoel a chuté sans concéder de temps au général. Décroché à près de 20 minutes du maillot rouge, le leader d'Ineos a placé une attaque décisive à deux kilomètres de l'arrivée au sein du groupe de tête pour l'emporter en solitaire avec neuf secondes d'avance sur Wilco Kelderman (Bora) et 24 secondes sur Marc Soler (UAE). Le leader Remco Evenepoel (Quick-Step) a lui chuté mais conserve son avance de 2'41 sur Primoz Roglic (Jumbo) et de 3'3 sur Enric Mas (Movistar) au classement général.

"Il y a beaucoup de joie. On était venu ici avec des objectifs. Les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu aller les chercher et je voulais avoir la possibilité de gagner une étape", a savouré revanchard le vainqueur du jour, qui avait le point rageur au moment de couper la ligne. Le champion olympique à Tokyo et vainqueur du Giro 2019 a profité d'une montée propice aux "purs grimpeurs" (19 km de long à 6,4% de moyenne), comme résumait Thibaut Pinot ce jeudi matin, pour lever les bras pour la première fois sur la boucle espagnole. L'échappée, composée de 32 coureurs, comptait près de onze minutes d'avances au pied de la dernière difficulté sur le peloton du maillot rouge Remco Evenepoel qui "espér[ait]" voir l'échappée aller au bout de l'étape pour contrôler son avance au général. A noter la belle course du Briochin Elie Gesbert (Arkéa), qui s'est montré entreprenant dans la montée andalou pour finir à la sixième place de l'étape, à 56 secondes de Carapaz. "J'ai été offensif dans la dernière montée. Mais devant, j'étais au milieu de champions", a analysé lucide le Breton.

Evenepoel montre des failles

Intouchable depuis le début de la Vuelta, Remco Evenepoel a montré des premiers signes de faiblesse. Au lendemain de l'abandon de son coéquipier Julian Alaphilippe en raison d'une chute qui lui a causé une luxation de l'épaule droite, le maillot rouge a glissé à son tour à 45 kilomètres de l'arrivée jeudi dans une descente. "Des motos ont freiné dans le virage", s'est-il justifié auprès de la voiture de sa formation après l'incident. "Le petit cannibale" est apparu avec des égratignures au niveau de la cuisse, du coude et du genou droit, mais est parvenu à contrôler le groupe de leaders dans la dernière difficulté du jour.

Le Belge de 22 ans a coupé la ligne 7 minutes et 39 secondes après Carapaz, en tête du groupe de leaders composé d'Enric Mas (Movistar), Juan Ayuso (UAE) et Primoz Roglic (Jumbo). "Ca va, ca va. Ce n'est qu'une blessure superficielle, il n'y a rien de grave à l'intérieur. J'ai connu bien pire ces dernières années", a rassuré Evenepoel sur son état physique.

Les abandons se multiplient

Jeudi, trois nouveaux coureurs ont jeté l'éponge, à savoir Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) et Boy van Poppel (Intermarché), positifs au Covid, en plus de Callum Scotson (BikeExchange) "incapable de prendre le départ", malgré un test au Covid négatif. Au total, 36 coureurs ont abandonné depuis le départ de la Vuelta le 19 août d'Utrecht, aux Pays-Bas, dont 23 cas positifs avérés au Covid.

Jeudi, l'organisation du Tour d'Espagnol et l'Union cycliste internationale (UCI) ont renforcé le protocole anti-Covid pour protéger les coureurs, comme sur le Tour de France cet été. L'accès au paddock des représentants des médias et des invités des différentes équipes a notamment été restreint. L'étape de vendredi mettra à l'honneur les puncheurs avec une étape plate mais sinueuse entre Ronda et Montilla avant d'attaquer un week-end terrible dans le massif montagneux de la Sierra Nevada.