Giro (12e étape): Stefano Oldani triomphe à Gênes

Au prix d’une longue échappée, Stefano Oldani a remporté la 12e étape du Giro entre Parme et Gênes (208km). Alors qu’il faisait figure d’épouventail dans le groupe de tête, Mathieu van der Poel a cédé à 20km du but. Juan Pedro Lopez passera une huitième journée en rose vendredi, entre Sanremo et Cuneo.

Au lendemain de la première victoire italienne sur le Giro signée Alberto Dainese, un autre coureur issu de la botte a levé les bras sur cette 12e étape entre Parme et Gênes (204 km), la plus longue de cette édition 2022. Stefano Oldani a fait parler sa pointe de vitesse face à son compatriote Lorenzo Rota et le Néerlandais Gijs Leemreize. Une fois de plus, le peloton s'est désintéressé de l’étape, préférant garder ses forces pour les prochaines échéances piémontaises. Au classement général, Romain Bardet conserve sa quatrième place, idem pour Guillaume Martin qui reste accroché à sa sixième place, à 28 secondes de Juan Pedro Lopez, leader de ce Tour d’Italie.

Après le sprint massif de Reggio Emilia, les baroudeurs avaient de nouveau une autorisation de sortie de la part du peloton. Ils sont 20 à en profiter. Parmi eux quelques noms ronflants comme Mathieu van der Poel, Wilco Kelderman, Bauke Mollema ou encore Rein Taaramäe. Ce large groupe prend le large au moment où les coureurs empruntent les routes du Passo del Bocco, où Wouter Weylandt avait perdu la vie après une violente chute lors du Giro 2011. L’épreuve n’y était plus revenue depuis.

Première victoire professionnelle pour Stefano Oldani

A 50 km de l’arrivée, Stefano Oldani, Gjis Leemereize et Lorenzo Rota anticipent la bagarre et se font la malle. Derrière, Bauke Mollema et Wilco Kelderman tergiversent et laissent partir le trio. Dans le même temps, Mathieu van der Poel et Rein Taaramäe sont distancés du groupe de chasse.

Un groupe de quatre se lance finalement à la poursuite du trio, mais c’est trop tard. Dans les rues de Gênes, Gjis Leemreize tente le tout pour le tout mais les locaux sont prudents et ne le laissent pas filer le Batave. Au sprint, Stefano Oldani s’impose devant Lorenzo Rota et laisse Leemreize échouer à la troisième place. Le puncheur italien offre la deuxième victoire de la Alpecin-Fenix sur les routes italiennes après la première étape remportée par Van der Poel

Le peloton coupe la ligne près de huit minutes après le vainqueur du jour. Ce vendredi, les coureurs s’élanceront de Sanremo, connu pour accueillir l’arrivée du premier monument de la saison: Milan-Sanremo. L’arrivée sera jugée à Cuneo où les sprinteurs pourraient retrouver un terrain à leur convenance malgré le Colle di Nava en début d'étape. Romain Bardet et les autres favoris auront rendez-vous ce dimanche à Cogne pour le retour de la haute montagne.