Cyclisme: Bardet prolonge de deux saisons avec DSM

En fin de contrat avec le Team DSM, Romain Bardet vient de prolonger de deux saisons son aventure avec la formation néerlandaise. Le grimpeur français a confirmé la nouvelle ce vendredi, en marge de la septième étape du Tour d'Italie.

Romain Bardet va poursuivre son aventure à l'étranger. Passé professionnel avec AG2R La Mondiale en 2012, le Français avait quitté fin 2020 la structure de Vincent Lavenu pour rejoindre le Team DSM, une équipe néerlandaise. En fin de contrat cette saison, il a prolongé de deux ans son bail.

Romain Bardet est désormais engagé jusqu'en 2024 avec sa formation actuelle. "Oui, c'est officiel. Je suis très content, c'était pour moi totalement naturel, ça se passe très bien, j'ai trouvé un très bon niveau ici et je m'y plais, a confirmé le principal intéressé au micro d'Eurosport ce vendredi, en marge du Tour d'Italie. Cela marche très bien avec cette équipe, on est qu'au début du plan j'espère, je suis très heureux de la manière de comment ça évolue."

"Je me vois encore au plus haut niveau jusqu'en 2024"

Au sein de la formation AG2R, Romain Bardet n'avait jamais eu l'opportunité de disputer le Tour d'Italie. En 2021, il avait terminé à la septième place du Giro pour sa première participation, avant de décrocher une victoire d'étape sur le Tour d'Espagne. "Si j'ai signé deux ans de plus, c'est que je me vois encore au très haut niveau au moins jusqu'à fin 2024", a indiqué Bardet.

Pour l'heure, Romain Bardet n'a pas encore officialisé la suite de son programme à l'issue de son deuxième Tour d'Italie. Il pourrait doubler avec le Tour de France en fonction de son état de fraîcheur. Récent vainqueur du Tour des Alpes, le grimpeur apparaît en pleine forme.

De son côté, le Team DSM devrait officialiser la nouvelle ce lundi, lors de la deuxième journée de repos du Tour d'Italie. C'est en tout cas une très bonne nouvelle pour la structure World Tour, qui a confirmé ces derniers jours que le Néerlandais Thymen Arensman (22 ans), le lieutenant de Bardet sur ce Giro, allait quitter l'équipe en fin de saison.