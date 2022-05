Giro (16e étape): Jan Hirt le plus costaud à Aprica, Carapaz conserve le maillot rose

Le grimpeur tchèque Jan Hirt s’est montré le plus en jambes ce mardi lors de la 16e étape du Giro entre Salo et Aprica. Attaqué par son dauphin Jai Hindley, Richard Carapaz conserve sa tunique rose à cinq étapes du but. Arnaud Démare, malgré une frayeur niveau chrono, garde lui le maillot cyclamen.

La troisième et dernière semaine du Giro commençait fort ce mardi avec une étape de 202 kilomètres entre Salo et Aprica, qui arpentait les routes lombardes. Au programme du jour, le Goletto di Cadino, le mythique Passo del Mortirolo et Valico di Santa Cristina. Et au bout, c'est Jan Hirt (Intermarché-Wanty) qui s'est montré le plus fort en s'imposant dans les hauteurs italiennes. Richard Carapaz conserve son maillot rose sans trembler.

Avec un profil semblable à des montagnes russes, les grimpeurs ayant tout perdu au classement général avaient à cœur de sauver leur Tour d’Italie. C’est le cas d’Alejandro Valverde, Hugh Carthy et Jan Hirt qui ont donc pris les devants dès le début d’étape. D’autres ont eux déjà réussi leur Tour d’Italie mais en veulent encore plus comme Lennard Kamna lauréat de la 4e étape et Giulio Ciccone vainqueur dimanche à Cogne. Dans une échappée de 22 coureurs qui fond au fur et à mesure des cols italiens, Lennard Kämna tente d’anticiper l’offensive des purs grimpeurs et se lance dans un raid solitaire dans l’approche de la montée de Valico di Santa Cristina menant à Aprica.

Pris en chasse par Valverde et Carthy, Kämna est finalement repris par Hirt et Thymen Arensman, ancien lieutenant de Romain Bardet avant que celui-ci n'abandonne. Hirt finit par décramponner Arensman et négocie parfaitement la dernière descente pluvieuse pour aller chercher son cinquième succès en professionnel. Il devance le Néerlandais Arensman.

Carapaz résiste, Almeida reste dans le jeu

Côté favoris, certaines têtes du top 10 sont tombées. Victime d’une chute dans la descente du Mortirolo, Pozzovivo quitte le top 5 du classement général. Guillaume Martin et Emanuel Buchmann ont eux aussi lâché de précieuses minutes sur Richard Carapaz.

Dans la dernière ascension, le rythme terrible des Bahrain fait craquer Almeida et Nibali, mettant sur orbite Mikel Landa. Seuls Jai Hindley et le maillot rose Richard Carapaz répondent présents. Aucun de ces trois coureurs ne parvient à en décrocher un autre. Ils arrivent à trois dans le même temps, mais Hindley arrache les quatre secondes de bonifications offertes par la troisième place. Au général, Hindley revient à trois secondes de Carapaz alors qu’Almeida voit revenir Landa à sa hauteur pour la troisième place.

Arnaud Démare, un moment annoncé hors-délais, a finalement assuré l'essentiel en franchissant la ligne d'arrivée dans les temps, pour conserver le maillot cyclamen de meilleur sprinteur.

Ce mercredi, la montagne sera encore au rendez-vous entre Ponte di Legno et Lavarone (168 km) avec le terrible Monte Rovere en guise de juge de paix (8 km à 9,6%).