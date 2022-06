Tour de Colombie: le vainqueur percute sa femme à l'arrivée après un final chaotique

Vainqueur de la troisième étape du Tour de Colombie ce dimanche, Luis Carlos Chia a percuté sa femme après la ligne d'arrivée, qui se trouvait dans la zone dédiée aux photographes. Le final a été rendu chaotique par la pluie.

Un final rocambolesque. La troisième étape du Tour de Colombie, disputée sur 116 kilomètres ce dimanche entre Sincelejo et Monteria, a été remportée par le local Luis Carlos Chia. Mais au moment de célébrer la victoire, après la ligne d'arrivée, le coureur de 25 ans a percuté sa femme de plein fouet.

Luis Carlos Chia et sa compagne Claudia Roncancio ont donc été projetés au sol, dans un choc assez violent. Celle-ci, également cycliste à haut niveau et amatrice de photographies, se trouvait à quelques mètres de la ligne. "J'ai bloqué mes freins et j'ai renversé ma femme. Elle savait que sur une arrivée de ce type, il ne fallait pas se positionner aussi près", a commenté le vainqueur, qui a gardé par la même occasion sa tunique de leader.

La sécurité pointée du doigt

Selon la presse locale, Claudia Roncancio a été emportée à l'hôpital, consciente mais elle a reçu quatre points de suture après ce malheureux épisode. Au-delà de cet incident, la course a été marquée par de fortes averses, rendant la chaussée détrempée, à l'image du dernier kilomètre où plusieurs concurrents sont tombés et où il a fallu éviter les différentes flaques d'eau.

"Les cyclistes risquent littéralement leur vie pour faire le spectacle, mais la sécurité de chacun doit être garantie", a fustigé sur son compte Twitter Egan Bernal, ancien vainqueur du Tour de France et spectateur de sa course nationale. Disputé sur 10 étapes, le Tour de Colombie se poursuivra ce lundi avec de la montagne.