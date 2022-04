Tour de France: Evenepoel écarte l'idée de remplacer Alaphilippe après sa grave chute

Remco Evenepoel a déclaré à la télévision flamande qu'un forfait de Julian Alaphilippe pour le Tour de France ne changerait rien à ses plans. Le Belge, coéquipier du champion du monde et vainqueur dimanche dernier de Liège-Bastogne-Liège, visera le Tour d'Espagne cette saison.

Co-leader annoncé, avec Julian Alaphilippe, de la Quick-Step pour Liège-Bastogne-Liège dimanche dernier, Remco Evenepoel a dû faire sans le champion du monde, victime d'une grave chute à plus de 60 kilomètres de l'arrivée. Cela n'a pas empêché le Belge de triompher à l'issue d'un raid de 30 kilomètres, pour sa première participation à 22 ans, sur la "course de ses rêves". Pour autant, malgré l'incertitude qui plane désormais sur la suite de la saison de son coéquipier, Evenepoel ne veut pas changer son programme.

Victime de deux côtes cassées, d'une fracture de l'omoplate et d'un hémopneumothorax, Julian Alaphilippe est dans le flou pour la suite de la saison. Invité à la télévision flamande, sur Sporza, Remco Evenepoel a assuré qu'il ne remplacera pas son coéquipier si celui-ci déclare forfait pour le Tour de France. "Non, nous n'y avons même pas encore pensé. Et cela n'arrivera pas, a affirmé le Belge. Le calendrier est fixé. L'année dernière, nous avons fait l'erreur de trop changer le programme. J'ai besoin de repos."

Evenepoel vise la Vuelta

Remco Evenepoel reprendra fin mai sur le Tour de Norvège avant de se rendre en juin sur le championnat de Belgique. Fin juillet, il participera à la Clasica San Sebastian, qu'il a remportée en 2019 avant de préparer le Tour d'Espagne sur le Tour de Burgos. Il s'entraînera également en altitude en vue de la Vuelta, qu'il découvrira.

La saison dernière, Remco Evenepoel avait lancé sa saison au Tour d'Italie, reprenant le fil de sa carrière plusieurs mois après sa grave chute survenue en août 2020 sur le Tour de Lombardie, où il était passé par-dessus un pont. Il n'avait pas terminé la course après une chute lors de la 17e étape. Déjà vainqueur à quatre reprises cette saison, Remco Evenepoel se lancera à l'assaut de la Vuelta avec plus de certitudes.

Pour la Quick-Step, le plan initial était d'envoyer Julian Alaphilippe sur le Tour de France, dans une sorte d'électron libre avec le sprinteur néerlandais Fabio Jakobsen. Depuis ses débuts sur la Grande Boucle en 2016, Alaphilippe n'a loupé la course qu'en 2017 en raison d'une blessure.