Tour de France féminin, primes hommes/femmes: Prudhomme répond aux polémiques

Invité de RMC ce dimanche, Christian Prudhomme a livré son sentiment sur le renouveau du cyclisme féminin après le retour annoncé d'une épreuve féminin sur le Tour de France. Le directeur de la Grande Boucle a également mis fin à la polémique sur les primes des coureuses lors de Paris-Roubaix.

La saison 2021 n’est pas encore tout à fait terminée que les organisateurs préparent déjà 2022. Au lendemain du Tour de Lombardie et quelques heures après l’arrivée de Paris-Tours, Christian Prudhomme a salué dimanche la nomination de Marion Rousse en tant que directrice du Tour de France féminin.

Après plusieurs années d’absence, une épreuve féminine fera son retour sur les routes tricolores en 2022. Selon le patron de la Grande Boucle, l’arrivée de l’ancienne coureuse et actuelle consultante dans l’organisation va de soi. "C’était une sorte d’évidence, son nom est sorti tout de suite", a assuré Christian Prudhomme lors de son passage sur RMC avant de présenter les ambitions de l’entreprise ASO pour le Tour de France Femmes.

Prudhomme: "Si on perd de l’argent tous les ans, à un moment cela ne peut pas tenir"

Fort de l’arrivée d’un nouveau partenaire économique majeur, l’entreprise de e-sport Zwift, le Tour de France féminin renaît de ses cendres. Malgré plusieurs tentatives par le passé, une telle course n’a jamais réussi à devenir pérenne. Le contexte récent autour du sport féminin pourrait enfin changer les choses.

"C’est de l’investissement très clairement, les courses féminines perdent de l’argent, a d’emblée lancé le directeur du Tour de France. Ce ne sera sans doute pas le cas, je l’espère, pour le Tour de France Femmes. Je ne pense pas. C’est pour cela que c’est le Tour de France Femmes avec Zwift. Ce n’est pas simplement pour faire une pub. A côté des partenaires traditionnels et fidèles du Tour comme LCL, Skoda ou la Française des Jeux, il y a aussi Zwift qui arrive. Cela nous permettra d’être à l’équilibre. […] On peut dire pendant quelques années que l’on investit mais si on perd de l’argent tous les ans, à un moment cela ne peut pas tenir."

Mais à écouter Christian Prudhomme, le cyclisme féminin a pris la bonne direction et devrait poursuivre son essor: "C’est très important, et je crois que l’on est rentré dans un cercle vertueux, que les gens ne disent pas simplement qu’il faut développer le sport féminin mais font en sorte qu’il puisse vraiment se développer. Cela va être vrai sur le Tour de France Femmes avec Zwift. J’espère que cela le sera aussi ensuite sur les autres épreuves."

Prudhomme enterre la polémique des primes sur Paris-Roubaix

Christian Prudhomme a également profité de son passage sur RMC pour répondre aux critiques et à la polémique née de l’écart entre les primes des courses masculine et féminine sur Paris-Roubaix. Lizzie Deignan, titrée sur les pavés, aurait dû toucher près de vingt fois moins que Sonny Colbrelli sans l’intervention de son équipe Trek-Segafredo. Circulez, il n’y a rien à voir pour le patron du Tour.

"La polémique ne vient pas des championnes, je tiens à le préciser. Mais elle vient de gens peut-être un peu plus éloignés du monde du sport et de sa réalité économique, a estimé Christian Prudhomme. Bien sûr que l’on ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs. On n’a honnêtement pas fait attention puisque nous étions alignés sur les grilles. On était plus préoccupés par le fait de savoir dans quelles conditions nous allions pouvoir organiser les Paris-Roubaix."