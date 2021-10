Paris-Roubaix: le beau geste de Trek-Segafredo pour Deignan après la polémique sur les primes

Lizzie Deignan touchera une prime similaire à celle de Sonny Colbrelli après sa victoire sur le Paris-Roubaix féminin samedi. Par souci de parité, son équipe Trek-Segafredo compensera la différence financière par rapport à la course masculine.

La polémique avait commencé à enfler sur les réseaux sociaux depuis samedi soir après l’arrivée du premier Paris-Roubaix féminin de l’histoire. De nombreux internautes se sont ainsi offusqués de voir la gagnante Elizabeth Deignan toucher près de vingt fois moins que le vainqueur masculin. Voilà qui devrait (un peu) apaiser leur courroux: la Britannique touchera finalement une jolie prime pour sa victoire historique.

Si Sonny Colbrelli, titré dimanche dans des conditions dantesques sur l’Enfer du Nord, bénéficiera bien d'une prime de 30.000 euros promise par les organisateurs de la Reine des Classiques, Lizzie Deignan n’aurait dû empocher que 1.535€ sans une intervention de son équipe Trek-Segafredo.

La formation américaine a confirmé à Eurosport UK qu’elle comblerait la différence par souci de parité entre coureurs féminins et masculins.

Deignan récompensée pour son exploit

Au terme d’une course d’anthologie sur les pavés du nord de la France, Lizzie Deignan a remporté en solitaire le premier Paris-Roubaix féminin de l’histoire. Parti dans une échappée à 82 kilomètres de l’arrivée, la Britannique a résisté au conditions climatiques difficiles et au retour de la légende Marianne Vos pour s’imposer devant la Néerlandaise et l’Italienne Elisa Longo Borghini, sa coéquipière.

Afin de rappeler ses efforts pour la parité entre les sportifs masculins et féminins, l’équipe Trek-Segafredo a souligné qu’elle avait systématiquement compensé les écarts entre les primes versées par les organisateurs à ses coureuses et coureurs en 2021.

Le total des primes sur Paris-Roubaix cette année a représenté 91.000 euros chez les hommes. La cagnotte totale chez les femmes a, elle, atteint seulement 7.005 euros.