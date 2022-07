Tour de France femmes: victoire d’étape, classement général… le détail des primes pour les coureuses

Le prize-money pour le Tour de France femmes affiche un montant environ dix fois inférieur par rapport à l’épreuve masculine, même s'il ne comptera que 8 étapes (contre 21 pour les hommes). La lauréate du classement général empochera 50.000€, une victoire d’étape rapporte 4 000€.

247 530€. Voilà la somme que se départageront les coureuses durant les huit jours de course du Tour de France féminin qui s’est élancé ce dimanche de la Tour Eiffel et qui arrivera le 31 juillet à la Super Planche des Belles Filles. Un prize-money certes très loin de celui réservé à l’épreuve masculine (2 282 000€) qui vient de couronner Jonas Vingegaard, mais qui reste assez supérieur aux courses UCI masculines d’une semaine, comme Paris-Nice et sa dotation de 144 300€.

4 000€ pour la victoire d'étape, 50 000€ pour le général

Dans le détail, la lauréate du Tour gagnera 50 000€, soit dix fois que le grimpeur danois de la Jumbo-Visma. Un écart qui s’explique en partie par une durée de course différente: 21 étapes pour les hommes contre 8 pour les femmes. Chaque victoire d’étape est assignée d’un chèque de 4 000€ (contre 11 000€ sur le Tour masculin).

Les gagnantes des classements par points, de la montagne et de la meilleure jeune seront récompensés par une prime de 3 000€, soit 7 à 8 fois moins que lors de l’épreuve masculine. La super combative empochera 2 000€, une somme dix fois inférieure à celle perçue par Wout van Aert pour cette récompense. Enfin, parmi les autres prix, la porteuse du maillot jaune gagne 100 € par jour passé en tête du classement, cinq fois que le maillot jaune sur le Tour de France masculin.

Un salaire minimum pour les équipes WorldTeams

Toutes ces sommes seront, comme dans le peloton masculin, divisées par chaque équipe entres les coureuses et le staff. À noter que le salaire minimum des coureuses imposé par l’UCI aux 14 équipes WorldTeams est de 27 500€ en 2022, soit 12 500€ de plus qu’il y a deux ans. Il sera équivalent au salaire minimum réservé aux hommes (32 100€) l’année prochaine. En ce qui concerne les coureuses des 8 autres formations de cette Grande Boucle, elles ne sont pas toutes salariées.

Les principales primes du Tour de France féminin:

Classement général final:

1ère : 50 000 €

2e: 25 000 €

3e: 10 000 €

4e: 8 000 €

5e: 4 000 €

6e: 3 000 €

7e: 2 000 €

8e: 1 500 €

9e: 1 500 €

10e: 1 500 €



Victoire d’étape:

1ère: 4 000 €

2e: 2 000 €

3e: 1 000 €

4e: 500 €

5e: 400 €



Classement final du maillot vert et du maillot à pois:

1ère: 3 000 €

2e: 1 500 €

3e: 1 000 €



Classement final du maillot blanc:

1ère: 3 000 €

2e: 2 000 €

3e: 1 000 €



Vainqueur du classement par équipe:

1ère: 6 000 €

2e: 4 000 €

3e: 2 500 €



Prix de la combativité:

2 000 € pour la super-combative

500 € pour la combative de chaque étape