Cyclisme: Alaphilippe donne de ses nouvelles après son accident et se dit "déjà motivé pour la suite"

Dans un message posté ce samedi sur ses réseaux sociaux, Julian Alaphilippe s'est exprimé pour la première fois depuis sa grave chute survenue lors de Liège-Bastogne-Liège. Le double champion du monde donne des nouvelles rassurantes, même si l'incertitude demeure sur la suite de sa saison.

Près de deux semaines après sa grave chute survenue lors de Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe donne enfin de ses nouvelles. Le champion du monde est actuellement dans l'incertitude quant à la suite de sa saison en raison de deux côtes cassées, d'une fracture de l'omoplate et d'un hémopneumothorax.

"Tout va dans le bon sens"

"Ma récupération se passe bien et les douleurs sont moins fortes. Je respire beaucoup mieux et tout va dans le bon sens, a indiqué Julian Alaphilippe ce samedi sur son compte Instagram. J’espère que d’ici peu cette grosse chute sera plus qu’un mauvais souvenir. Je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages de soutien qui m’ont beaucoup touchés durant ces 10 derniers jours, et toutes les personnes impliquées évidemment."

Initialement, Julian Alaphilippe devait partir à la mi-mai dans la Sierra Nevada pour effectuer un stage de préparation en vue du Tour de France. Sa présence sur la Grande Boucle est actuellement incertaine et sera décidée vers le 15 mai, comme l'avait indiqué ces derniers jours Patrick Lefevere, le manager de la Quick-Step Alpha Vinyl. "Les prochains examens décideront de la suite de ma saison, a confirmé Alaphilippe. Déjà motivé pour la suite et hâte de vous retrouver. Pour l’heure, je profite le plus possible de ma petite famille."

Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, Remco Evenepoel a déjà refusé de remplacer Julian Alaphilippe, en cas de forfait, sur le Tour de France, préférant suivre son programme initial qui doit l'amener sur le Tour d'Espagne. Le timing s'annonce en tout cas serré pour le coureur français, dont la présence sur la plus grande course cycliste "relève du contre-la-montre", selon son manager Patrick Lefevere. L'espoir semble encore demeurer.