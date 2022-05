Tour de France: Lefevere veut y croire pour Alaphilippe

Joint par RMC Sport, Patrick Lefevere, le manager général de l’équipe Quick Step Alpha Vynil, indique que Julian Alaphilippe va passer des examens le 12 mai pour déterminer s’il peut participer au Tour de France.

Deux semaines après sa chute sur la Doyenne des classique Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe continue sa convalescence à son domicile. "Il est rentré chez lui en Belgique où il se repose, confie à RMC Sport, Patrick Lefevere, le manager général de l’équipe Quick Step Alpha Vynil. Il a encore du mal à respirer mais ça va beaucoup mieux que la semaine passée." Pour rappel, le Berrichon souffre de deux côtes cassées ainsi qu’un hémopneumothorax.

"Avec le talent qu’il a ça doit être possible" d’être remis pour le Tour

Pour le moment, aucun plan B n’est prévu en cas de forfait du coureur pour le Tour de France. Ce dernier sera prochainement fixé sur ses chances de prendre le départ de la Grande Boucle, le 1er juillet à Copenhague. "Il a un rendez-vous à l’hôpital le 12 mai prochain pour faire un point sur ses fractures, confie Lefevere. On saura à ce moment-là s’il a le feu vert du médecin pour reprendre le vélo. On décidera ensuite pour le Tour de France." Cela sera tranché le 15 mai.

Julian Alaphilippe n’aurait donc que six semaines pour se préparer à la Grande Boucle. "C’est court mais avec le talent qu’il a ça doit être possible", se persuade Lefevere qui souligne qu’avec l’optimiste naturel de son coureur, "on se remet toujours plus vite". Un optimiste partagé par tous les membres de l’équipe Quick Step Alpha Vynil qui espère revoir très vite le Français en scelle après les images de sa chute qui restent dans tous les esprits.

"Il a échappé au pire"

"Ça a été un choc, témoigne le patron de l’équipe belge. On voyait quand même qu’un morceau de lame était rentré dans son cadre. Il a échappé au pire." En attendant le rétablissement de Julian Alaphilippe, le wolfpack va devoir étudier toutes les possibilités pour arriver le 1er juillet le mieux armé possible sur la route du Tour de France.