Cyclisme: Tony Gallopin revient sur son divorce avec Marion Rousse et la médiatisation de leur couple

Marié à Marion Rousse entre 2014 et 2019, Tony Gallopin s'est confié pour la première fois sur sa rupture lors d'un entretien à l'Equipe mardi. Le Français de 35 ans, qui prendra sa retraite à l'issue de la saison, a reconnu que son histoire ne s'était pas terminée "de la meilleure des façons".

Le 8 octobre prochain, à l'occasion de Paris-Tours, Tony Gallopin mettra un terme à sa carrière de cycliste professionnel après 16 années dans les pelotons. Dans un entretien à l'Equipe, le Français de 35 ans s'est exprimé sur sa vie privée, lui qui a partagé la vie de Marion Rousse entre 2008 et 2019 mais qui n'a plus "communiqué volontairement" sur le sujet depuis sa rupture.

Championne de France en 2012, Marion Rousse était présente notamment sur la Grande Boucle dans un rôle d'hôtesse lors du Tour de France 2014, où Tony Gallopin avait gagné une étape et porté pendant une journée le maillot jaune. Cette même année avait été marquée par le mariage des deux cyclistes (Rousse avait pris sa retraite sportive fin 2015), dont le couple était médiatisé.

Tony Gallopin et Marion Rousse avaient fini par divorcer en 2019. "Je n'ai aucun regret quand je parle de ça. Il y a eu de très bonnes choses. Marion (Rousse) a été là dans les bons moments. Depuis tout jeune, on a vécu des choses incroyables, a raconté le coureur de la Lidl-Trek. Maintenant, ça ne s'est pas fini de la meilleure des façons et ça fait partie des choses la vie, qu'on vit tous."

"Ça a été un tournant difficile dans ma carrière"

En 2020, Marion Rousse annonçait être en couple avec Julian Alaphilippe et leur premier enfant, Nino, est né en juin 2021. De son côté, Tony Gallopin n'a plus "jamais parlé ouvertement" de sa relation avec celle qui commente le cyclisme sur France Télévisions depuis 2017. "La vie d'homme c'est une chose, la vie de sportif, une autre. Cette période a été compliquée, a admis l'intéressé. Et il y a eu deux fractures la même année, des chutes, puis le Covid. Ça a été un tournant difficile dans ma carrière."

Tête d'affiche du cyclisme français au cours de la dernière décennie, Tony Gallopin compte 12 victoires à son palmarès. La dernière d'entre elles, sur une étape du Tour d'Espagne, remonte à 2018. Pour ses dernières années de coureur, le vainqueur de la Clasica San Sebastian 2013 s'était reconverti dans un rôle de coéquipier, qu'il tient lors de son onzième et dernier Tour de France cette année.