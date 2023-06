"Passer à la télé, c'était vraiment contre-nature", Marion Rousse explique ses difficultés à ses débuts en tant que consultante

Sacrée championne de France en 2012 et retraitée trois ans plus tard, Marion Rousse a rangé son vélo pour se reconvertir avec succès depuis. Directrice du Tour de France féminin, la dirigeante de 31 ans opère avec aisance dans les médias depuis plusieurs années. Rien n'a pourtant été simple à ses débuts.

D'abord timide, l'adaptation de Marion Rousse face caméra est désormais totale. Championne de France sur route 2012 retraitée du vélo depuis huit ans, la dirigeante de 31 ans est passée par la case médias avant d'occuper la place centrale de directrice de course du Tour de France féminin. Si elle semble parfaitement à son aise dans sa double casquette, celle-ci admet volontiers avoir un peu balbutié à ses débuts.

"Pour l'anecdote, quand j'étais gamine et que je faisais du vélo, la pire épreuve pour moi, c'était d'aller chercher ma récompense sur le podium parce que tout le monde allait me regarder", confie à Franceinfo celle qui a officié sur Eurosport (2013-17) avant de rejoindre France Télévisions (depuis 2017).

"Eurosport, c'était: 'Tu parles à des passionnés, à des initiés de ce sport', donc je n'ai pas été tout de suite jetée dans le grand bain comme à France Télévisions où là, c'est des millions de téléspectateurs. J'ai pu progresser à mon rythme parce qu'au début, tu es quand même moins performante. Tu as peur de prendre la parole, limite, tu lèves la main en disant: 'Je peux parler?'. C'est en pratiquant que tu prends beaucoup d'aisance et après, France Télévisions est arrivée au bon moment aussi."

"Faire connaître le cyclisme féminin, ce n'est pas un métier pour moi, c'est le rêve!"

Désormais, l'ancienne sportive évolue comme un poisson dans l'eau dans l'exercice médiatique. Se muant en fière porteuse de la cause féminine dans le cyclisme. Dans les médias autant qu'en tant que patronne du Tour de France femmes, poste qu'elle occupe depuis 2021.

"Je suis très, très fière. (...) J'ai été cycliste professionnelle, mais il fallait que j'aille bosser l'après-midi pour avoir un salaire, se remémorre-t-elle. Évidemment, je n'ai pas connu tout ce que les filles cyclistes peuvent connaître aujourd'hui et je me dis que de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et de faire connaître le cyclisme féminin au plus de personnes possible, ce n'est pas un métier pour moi, c'est le rêve!"

Alors que le Tour de France masculin 2023 doit s'élancer depuis Bilbao (Espagne) ce samedi pour se terminer le 23 juillet à Paris, son pendant féminin lui prendra la route le même jour à Clermont-Ferrand pour se conclure à Pau le 30 juillet. Le Tour de France femmes est de retour au calendrier depuis 2022.