EN DIRECT - Tour de France (15e étape) : Clarke et Cort Nielsen positifs au Covid

Bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct commenté la 15e étape du Tour de France. Au programme de ce dimanche un peu plus de 202 kilomètres entre Rodez et Carcassonne. Une course sans grandes difficultés (deux cols de 3e catégorie) qui pourrait convenir aux sprinteurs et à Jonas Vingegaard. Le maillot jaune espère rester "au chaud" et conserver sa première place au classement général à la veille de la journée de repos et avant d'attaquer les Pyrénées. Départ fictif à 13h05, arrivée prévisionnelle 17h39.