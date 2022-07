Tour de France (15e étape): grosse frayeur pour le maillot jaune Vingegaard, victime d'une chute

L'actuel maillot jaune du Tour de France Jonas Vingegaard a été victime d'une chute au sein du peloton, à 57 km de la fin de la 15e étape entre Rodez et Carcassonne. Le Danois a été entraîné dans la chute de son coéquipier de l'équipe Jumbo-Visma, Tiesj Benoot.

Un moment de frayeur de plus pour la Jumbo-Visma. Le maillot jaune Jonas Vingegaard a été victime d'une chute à 57 km de l'arrivée de la 15e étape du Tour de France ce dimanche, entre Rodez et Carcassonne. Le Danois a finalement pu se relever et remonter sur son vélo.

Un choc entre coéquipiers

Le coureur de l'équipe Jumbo-Visma a été renversé par son propre coéquipier Tiesj Benoot dans le peloton et a dû attendre qu'une bonne partie de celui-ci trace sa route avant de se relever. Sain et sauf malgré ce mauvais moment, il est remonté sur son vélo, qui lui était endommagé, et a pu finalement repartir avec un nouveau. Le Belge lui s'est ouvert le coude et saignait abondemment mais a tout de même continué, avec une nouvelle monture.

Le maillot jaune a rapidement pu se replacer dans le peloton et n'a pas perdu énormément de temps après cet incident. Ce dimanche après-midi a été compliqué pour l'équipe Jumbo-Visma, puisqu'après l'abandon de Primoz Roglic en début de journée, Vingegaard a perdu un autre coéquipier, qui lui ne s'est pas remis de sa chute.

Steven Kruijswijk quitte le Tour sur civière

A 64 kilomètres de l'arrivée, Steven Kruijswijk est tombé avec Fuglsang et Tusveld et est resté longtemps au sol. van Aert a également été arrêté. Le Néerlandais se tenait l'épaule droite et n'a finalement pas pu se relever. Il a dû quitter le Tour de France en ambulance, évacué sur civière. Il était ce matin 13e du classement général à 17"16 de Jonas Vingegaard.