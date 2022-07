Tour de France (4e étape): la fausse joie de Philipsen, qui lève les bras… alors qu’il est deuxième

Ce mardi, sur la quatrième étape du Tour de France, Jasper Philipsen a réglé le sprint du peloton pour la deuxième place et a levé les bras en passant la ligne. Le Belge pensait avoir gagné, sauf que Wout van Aert était déjà passé depuis huit secondes.

Ce n’est pas le premier à qui ça arrive, et ce n’est sûrement pas le dernier. Mais toujours est-il qu’une telle confusion nous offre toujours un joli moment de malaise. Ce mardi, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a levé les bras en réglant le sprint du peloton à l’arrivée de la quatrième étape du Tour de France. Seul petit bémol: Wout van Aert avait déjà franchi la ligne depuis huit secondes.

Philipsen a donc laissé exploser sa joie, persuadé d’avoir réussi à accrocher une étape de la Grande Boucle à son palmarès. Mais le Belge est rapidement revenu à la réalité quand le Français Christophe Laporte, deuxième du sprint du peloton, lui a montré du doigt Van Aert devant lui. Un sacré ascenseur émotionnel.

Philipsen: "Derrière moi, ils rigolaient... et j’ai compris !"

"Pendant deux ou trois secondes je me suis dit que j’avais gagné, a confié Philipsen au micro de France Télévisions à l'arrivée. Mais van Aert a été incroyable. Je ne pensais pas que quelqu’un serait capable de le faire, c’est pour ça que je me suis dit que j’avais gagné. J'étais très déçu, mais ça montre aussi l’intensité de l’effort. Derrière moi, ils rigolaient, et j’ai compris ! J’aurai une deuxième chance."

Le maillot jaune a réussi à fausser compagnie au peloton grâce à un coup de force organisé par la Jumbo-Visma dans la dernière difficulté du jour, une côte de quatrième catégorie à une dizaine de kilomètres de l’arrivée. Après une accélération de ses coéquipiers, Van Aert est parti seul devant et seuls Jonas Vingegaard et Adam Yates ont, dans un premier temps, réussi à le suivre. Le Belge en a finalement remis une couche pour s’offrir un raid en solitaire.