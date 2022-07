Tour de France (4e étape): monstrueux Wout van Aert, qui triomphe enfin et conforte son maillot jaune

Wout van Aert s’est montré le plus costaud au terme des 171 kilomètres séparant Dunkerque de Calais sur cette 4e étape du Tour de France 2022. Le Belge conforte ainsi son maillot jaune à la veille de l’étape des pavés, qui devrait lui convenir.

Cette fois, la victoire ne lui a pas échappé. Wout van Aert a remporté la 4e étape du Tour de France entre Dunkerque et Calais ce mardi. Après avoir échoué pour cinq secondes à Copenhague et buté pour quelques centimètres sur Dylan Groenewegen à Sønderborg, Van Aert est allé gagner en solitaire sa première étape sur ce Tour de France. Le Belge en profite pour conforter son avance au classement général à la veille de l'étape d'Arenberg.

Pour son arrivée sur le sol français, le Tour de France n’a pas changé ses habitudes. Magnus Cort Nielsen s’est glissé dans l’échappée pour la troisième fois en trois étapes en ligne. A la différence de la dernière étape au Danemark, Anthony Perez est venu tenir compagnie au Danois à l’avant la course. Le duo franco-danois compte jusqu'à 7 minutes d’avance et Cort Nielsen en profite pour empiler les points de la montagne au gré des différentes côtes qui jonchent l’étape du jour.

Malgré un baroud d’honneur, laissant Cort Nielsen sur le carreau, le Toulousain doit se résoudre à voir le peloton fondre sur lui à près de 10 bornes de Calais. Le pensionnaire de la Cofidis pourra se consoler avec le prix du plus combatif de cette étape. Derrière les équipes des sprinteurs, comme Lotto-Soudal ou Trek-Segafredo, font ce qu’il faut pour garder leur leader à l’avant du peloton.

Philipsen pense avoir gagné

Dans la côte Cap Blanc-Nez de située à 10km de la ligne, la Jumbo décide de mettre sur orbite Wout van Aert grâce au travail de Tiesj Benoot. Alors que Jonas Vingegaard et Adam Yates sont les deux seuls à pouvoir suivre le maillot jaune, Van Aert en remet une couche et lâche les deux favoris pour le classement général. Derrière, les Vlasov, Gaudu et Roglic passent avec un temps de retard. Le Belge file seul vers Calais et sa première victoire sur ce Tour de France après trois deuxièmes places. Jasper Philipsen règle le sprint du peloton mais pense être vainqueur et célèbre sur la ligne. Le couteur de la Jumbo-Visma compte désormais 27 secondes d'avance sur Yves Lampaert, second du classement général. Côté favoris, pas d’écart puisque après l’attaque de Van Aert les favoris se sont regroupés dans le peloton.

Demain, c’est la redoutable étape d’Arenberg qui attend les coureurs qui s’élanceront de Lille. Au programme, onze secteurs pavés répartis sur les 154 kilomètres de course. Wout van Aert devrait, une nouvelle fois, être à son avantage sur les pavés nordistes. A moins qu’il ne se mue en coéquipier modèle pour Primoz Roglic.