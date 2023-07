Tour de France (8e étape): Pedersen s'impose devant Philipsen, Vingegaard reste en jaune

Mads Pedersen s'est imposé ce samedi dans les rues de Limoges lors de la 8e étape du Tour de France après un sprint rondement mené. Le Danois devance Jasper Philipsen et Wout van Aert, qui essuie une nouvelle déception.

Au lendemain d'une nouvelle démonstration de force de Jasper Philipsen dans les rues de Bordeaux, le peloton était attendu à Limoges ce samedi après 200 kilomètres et un parcours accidenté, marqué par deux côtes de 4e catégorie dans les 16 derniers kilomètres. Après un final houleux et en faux plat montant, Mads Pedersen s'est montré plus fort au sprint devant le maillot vert Jasper Philipsen et Wout Van Aert, qui se contente une nouvelle fois des places d'honneur.

>> Revivez la 8e étape du Tour de France entre Libourne et Limoges

L’espoir déchu pour Cavendish

Pour cette longue journée en Nouvelle-Aquitaine, un trio franco-belge a rapidement pris sa chance dans l’échappée. Tim Declercq, Anthony Turgis et Anthony Delaplace ont compté jusqu'à cinq minutes d’avance sur le peloton. Dans une première partie de course plutôt tranquille malgré un gros rythme imposé, le moment marquant reste la terrible chute de Mark Cavendish, dans l’obligation d’abandonner pour son dernier Tour de France. Des adieux - sans doute définitifs - pour le Britannique de 38 ans, en quête du record absolu de victoires sur la Grande Boucle.

Comme attendu, la course s’est emballée dans les 20 derniers kilomètres. Alors que le peloton revenait fort, Anthony Turgis a lâché ses compagnons d’échappée pour tenter sa chance en solitaire dans la côte de Masmont. Mais les efforts du coureur de Total Energie ont été vains, puisque le Tricolore a été repris dans la descente de la dernière difficulté répertoriée du jour, la Côte de Condat-sur-Vienne, à huit kilomètres de l'arrivée.

Le moment choisi par les équipes de sprinteurs de placer leurs armes, à commencer par la Jumbo-Visma pour Wout Van Aert. Frustré en ce début de Tour, le Belge n'a pu suivre le rythme impressionnant imposé par Mads Pedersen (Lidl-Trek), le vainqueur du jour. C'est la deuxième victoire sur le Tour de France pour le Danois de 27 ans, après celle décrochée l'an dernier à Saint-Etienne.



En s'imposant en force, il a brisé la série de Philipsen qui restait sur trois victoires en trois sprints sur ce Tour. "Les derniers mètres ont été douloureux, je n'étais pas loin de ma rasseoir", a commenté le vainqueur. En revanche, la journée a de nouveau été frustrante pour Van Aert, troisième à Limoges. Pas mis en danger, Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune à la veille de l'arrivée au sommet très attendue au Puy de Dôme qui fait son retour sur le Tour après 35 ans d'absence.